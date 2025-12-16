Когда праздник даётся через боль: предновогодняя история Егора Крида получила неожиданный поворот

Егор Крид приехал на съёмки шоу в инвалидной коляске

Неприятное происшествие омрачило предновогодние приготовления Егора Крида. Находясь в Дубае, артист получил серьёзную травму ноги, что стало настоящим ударом перед самым любимым праздником. Однако, несмотря на физические ограничения, Егор продемонстрировал невероятную стойкость и профессионализм, продолжив работу над важными проектами.

Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Багров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Егор Крид

Стойкость перед камерой: выступление на Первом канале

Уже вскоре после получения травмы Егор Крид появился на съёмках новогодней программы Первого канала. Артист прибыл в студию в инвалидном кресле, но, проявив силу воли, смог встать и перемещаться с помощью костылей, опираясь на участников своей команды. Это стало ярким свидетельством его преданности делу и желания порадовать зрителей.

Симбиоз творчества: дуэт с Мотом

Особое внимание привлекло выступление Егора Крида в дуэте с Мотом. Вместе они исполнили композицию, выпущенную весной этого года, которая уже успела завоевать сердца слушателей. Как отмечает издание "СтарХит", организация съёмок этого номера, проходивших глубокой ночью в одном из павильонов "Мосфильма", потребовала тщательного планирования.

Создание атмосферы: уютная библиотека на сцене

Для создания нужной атмосферы декораторы превратили съёмочную площадку в уютную библиотеку, заполнив её стеллажами с книгами. Для комфорта Егора было предоставлено специальное кресло, что позволило ему чувствовать себя более уверенно во время выступления. Благодаря этим мерам в кадре практически не было заметно, что артист испытывает серьёзные трудности. В этой камерной обстановке Крид и Мот записали праздничную версию своего хита "Шарады", который стал одним из главных музыкальных событий 2025 года.

Откровенность и поддержка: слова Егора Крида

Недавно Егор Крид сам поделился подробностями произошедшего, успокаивая обеспокоенных поклонников. Он заверил всех, что с ним всё в порядке и он идёт на поправку.

"Друзья, всем спасибо за переживания. Спасибо тем, кто пишет и желает мне скорейшего выздоровления. Я тут дохромал до самолёта, вылетаю, всё нормально. Чуть-чуть похромаю, и всё обязательно пройдет, главное — кости целы" — обратился он к своей аудитории.

Также он пожелал всем своим поклонникам крепкого здоровья и попросил их беречь себя.