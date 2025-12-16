Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Фамилия Киркорова всплыла в базе СБУ: в этот момент в его жизни происходило совсем другое

Филиппа Киркорова объявили в розыск на Украине
Шоу-бизнес

Пресс-секретарь народного артиста России Филиппа Киркорова назвала бреднями информацию о том, что её подопечный объявлен в розыск на территории Украины. По словам Екатерины Успенской, сам артист в данный момент находится на отдыхе после недавнего выступления и не осведомлён о каких-либо подобных действиях в отношении него.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

"Филипп Бедросович ещё отдыхает после выступления, так что не слышал об этом", — заявила Успенская в комментарии для NEWS.ru.

Она также выразила уверенность, что артист не станет комментировать подобные заявления.

Официальная позиция Службы безопасности Украины

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о внесении Филиппа Киркорова в свою базу розыска. Согласно заявлениям ведомства, певцу предъявлено заочное обвинение в нарушении порядка въезда и выезда на новые российские территории. Причиной обвинения названо нанесение вреда национальным интересам Украины.

Прецеденты с российскими спортсменами

Стоит отметить, что это не первый случай внесения известных российских деятелей культуры и спорта в украинские базы данных. До Филиппа Киркорова в список на украинском сайте "Миротворец" были внесены такие известные личности, как экс-футболист сборной России Денис Глушаков и бывший баскетболист Сергей Моня. В перечне также фигурируют теннисистка Надежда Петрова, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, хоккеист Сергей Коньков и вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Гуськов. Эти случаи демонстрируют тенденцию к включению российских спортсменов и деятелей культуры в подобные списки на Украине.

Реакция окружения артиста

Заявление Екатерины Успенской подчёркивает, что информация о розыске Филиппа Киркорова воспринимается его окружением как нечто абсурдное и не заслуживающее серьёзного внимания. Отдых артиста после напряжённого графика выступлений — обычное явление, и его неосведомлённость о подобных обвинениях вполне объяснима. Отказ от комментариев со стороны самого артиста, по мнению его представителя, также является логичным шагом в данной ситуации.

Контекст ситуации

Ситуация вокруг Филиппа Киркорова разворачивается на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, который оказывает влияние на многие сферы жизни, включая культурные и спортивные связи. Внесение известных личностей в различные базы данных стало одним из проявлений этого противостояния.

Дальнейшее развитие событий

Пока неясно, как будут развиваться события дальше, однако, учитывая заявление пресс-секретаря, можно предположить, что Филипп Киркоров не предпримет никаких активных действий в ответ на информацию о розыске, по крайней мере, в ближайшее время. Его команда, судя по всему, намерена игнорировать подобные сообщения, считая их необоснованными.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
