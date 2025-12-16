Истории, которые не рассказывают в учебниках: чем удивил пластический спектакль Наваждение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Москве прошёл пластический спектакль "Наваждение"
Шоу-бизнес

В середине декабря на одной сцене сошлись судьбы великих людей, чьи имена навсегда вписаны в историю искусства. Через движение, музыку и драму зрителям рассказали о любви, которая становится источником вдохновения и внутренней силы. Постановка объединила разные эпохи, страны и жанры, показав, как творчество стирает любые границы.

Пластический спектакль "Наваждение"
Фото: Пресс-служба Ирины Винер
Пластический спектакль "Наваждение"

Спектакль как диалог искусств

14 декабря во Дворце Ирины Винер состоялся пластический спектакль "Наваждение", в центре которого — истории любви, творчества и поиска смысла. В постановке приняли участие чемпионы по художественной гимнастике, мастера спортивных бальных танцев и ведущие артисты балета. Они перевоплотились в Майю Плисецкую и Родиона Щедрина, Айседору Дункан и Сергея Есенина, Коко Шанель и Игоря Стравинского, а также в другие легендарные пары.

Спектакль выстроен как синтез танца, гимнастики, балета, поэзии и драматического действия. Все элементы работают на одну цель — передать внутренний импульс, из которого рождается искусство, показать тонкую связь между личным чувством и большим культурным наследием.

Идея и художественное руководство

Художественным руководителем "Наваждения" стала Ирина Винер, режиссёром — чемпионка Европы по художественной гимнастике, актриса и хореограф Зарина Мухитдинова. Их совместная работа задала спектаклю особый ритм, в котором спортивная выверенность движений сочетается с эмоциональной свободой.

"Мои ученицы всегда были не только талантливыми гимнастками, но и знающими, ищущими детьми. Зарина Мухитдинова нашла такую историю, синтез разных стран и эпох. Это великолепные истории любви людей, которые дополнили друг друга. И в каждой из них свой отпечаток оставил русский след, питавший их гениальность", — говорит тренер по художественной гимнастике Ирина Винер.

Семь новелл о любви и вдохновении

Спектакль состоит из семи новелл, каждая из которых посвящена одной паре. Истории разворачиваются через танец, музыку и короткие монологи, позволяя зрителю увидеть не биографию, а эмоциональную суть отношений.

Образы Айседоры Дункан воплотили Ульяна Донскова и Екатерина Селезнёва, Сергея Есенина сыграл актёр Игорь Неведров. Коко Шанель на сцене представили Лала Крамаренко и Марта Носова, а Игоря Стравинского — хореограф Артём Лялин. Историю Майи Плисецкой и Родиона Щедрина оживили артисты классического балета и драматические актёры, а дуэт Анны Павловой и Чарли Чаплина получил лёгкое, ироничное звучание благодаря сочетанию брейкинга и актёрской игры.

Музыка как эмоциональный проводник

Отдельную роль в спектакле играет музыкальное сопровождение. Для каждой новеллы подобраны композиции, точно передающие характер героев и настроение эпохи. В звучании "Padam… padam" Эдит Пиаф или "Libertango" Астора Пьяццоллы усиливается драматургия танца, а движение приобретает дополнительную глубину.

"Этот спектакль о том, что любовь не признаёт границ, о том, что для неё нет ни расстояний, ни запретов, о том, что все равны и могут найти друг друга волею Творца. Идея сделать спектакль про великих женщин у меня возникла благодаря Ирине Александровне Винер. Все героини здесь одинаково дороги мне: все они для меня являются большим примером", — говорит режиссёр Зарина Мухитдинова.

Сравнение пластического спектакля и классической балетной постановки

Пластический спектакль делает акцент на синтезе жанров и свободе формы. В отличие от классического балета, здесь допустимы элементы художественной гимнастики, спортивного танца и драматического театра. Балет, в свою очередь, опирается на строгую хореографическую лексику и каноны. Такой формат позволяет "Наваждению" быть ближе к современному зрителю и расширять представление о сценическом искусстве.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
