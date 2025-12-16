Иосиф Пригожин не сразу понял, что слышит: песня Валерии сыграла с ним злую шутку

Пригожин не узнал песню Валерии "Часики" из-за обработки ИИ

Современные технологии шагнули так далеко, что искусственный интеллект теперь способен не только генерировать изображения или писать тексты, но и переосмысливать уже существующие произведения искусства. Продюсер Иосиф Пригожин столкнулся с этим на собственном опыте, когда ему предложили угадать известные музыкальные композиции, чьи тексты были изменены с помощью нейросети. Результат оказался неожиданным: даже близкий человек одной из исполнительниц не смог узнать её собственный хит.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иосиф Пригожин и Валерия

Молодёжный сленг вместо классики

Журналисты МУЗ-ТВ подготовили для Иосифа Пригожина своеобразный музыкальный тест. Им было интересно, сможет ли продюсер распознать знакомые мелодии, если их лирика будет переработана в современном, "молодёжном" ключе. Искусственный интеллект, обученный на огромных массивах данных, справился с задачей, придав текстам песен новое звучание, наполненное сленгом и оборотами, характерными для нынешнего поколения.

Среди предложенных композиций оказалась и песня Валерии "Часики". Однако в новой интерпретации она звучала совершенно иначе. Вместо привычных строк слушателям были представлены более замысловатые слова.

"Крошкой своей меня зачекай. А потом заобнимай, а потом сольёшь. А часы-механизмы тик-такют в натуре. Не рефлексируй, люби как есть, да и всё", — поётся в новой версии.

Такая трансформация оказалась настолько радикальной, что даже человек, тесно связанный с музыкальной индустрией и лично с исполнительницей, не смог сразу определить источник.

Неожиданные предположения

Иосиф Пригожин, услышав переработанный вариант "Часиков", был искренне удивлён. Он не узнал в этих строках ни мелодию, ни стиль своей супруги. Его предположение оказалось далёким от истины: продюсер решил, что перед ним трек популярного рэпера Macan. Это говорит о том, насколько сильно искусственный интеллект смог изменить восприятие знакомой композиции, придав ей совершенно новый характер.

"Ну это же не Жуков и не Валерия. Валерия?" — удивился продюсер.

Это высказывание подчёркивает, насколько неожиданным для него стало такое музыкальное "открытие". Он даже связал мелодию с творчеством Сергея Жукова, известного по группе "Руки Вверх!", что ещё раз демонстрирует, насколько далёким от оригинала оказалось новое звучание.

Семейные узы и музыкальные открытия

Иосиф Пригожин и Валерия состоят в браке уже много лет, с 2004 года. Их отношения начались с взаимной симпатии, хотя, по признаниям самой певицы, она не сразу увидела в продюсере своего будущего избранника. Валерия неоднократно отмечала, что именно забота и внимание Иосифа смогли покорить её сердце.

Этот случай с искусственным интеллектом стал не только забавным эпизодом, но и наглядным примером того, как технологии могут влиять на наше восприятие искусства. Нейросети способны перерабатывать информацию таким образом, что даже самые привычные вещи могут предстать в совершенно новом свете, заставляя нас пересмотреть свои представления и удивлённо воскликнуть: "Неужели это то же самое?"

Искусственный интеллект, переписывающий тексты песен, демонстрирует удивительные возможности в области креативной обработки информации. Способность нейросети адаптировать лирику под современные тенденции и молодёжный сленг ставит под сомнение устоявшиеся представления о музыкальных жанрах и их эволюции. Этот эксперимент подчёркивает, что даже самые узнаваемые произведения могут быть переосмыслены, открывая новые грани для слушателей и профессионалов индустрии.