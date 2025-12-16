Съёмки праздничного Аншлага без главного лица: что произошло с Региной Дубовицкой перед Новым годом

Дубовицкая не участвовала в съёмках новогоднего "Аншлага"

В начале декабря кипела работа над созданием праздничного выпуска юмористической программы "Аншлаг", который зрители смогут увидеть в новогодние дни. Однако на съёмочной площадке не было замечено её бессменной ведущей и автора Регины Дубовицкой. Этот факт вызвал закономерные вопросы о её самочувствии и причинах отсутствия.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Регина Дубовицкая

За кадром съёмок: объяснение режиссёра

Во время съёмок, проходивших 2 декабря, режиссёр обратилась к артистам массовки с разъяснениями. Она сообщила, что Регина Игоревна в настоящее время не в лучшей форме. Тем не менее было обещано, что ведущая всё же появится в эфире. Для этого планировалось провести дополнительные съёмки в более комфортных для неё условиях.

"Она не так себя хорошо чувствует, как если бы сидела с нами за столом. Но мы её подмонтируем, мы сделаем досъёмку, и она будет с нами в эфире", — поделилась режиссёр с участниками съёмочного процесса.

Звёздный состав и слухи о здоровье

Праздничный выпуск "Аншлага" обещает быть по-настоящему звёздным. В нём примут участие многие артисты, чьи выступления зрители полюбили за годы существования программы: Елена Воробей, Владимир Винокур, Клара Новикова, Геннадий Ветров, Сергей Дроботенко, Святослав Ещенко, Игорь Маменко и другие. Программа выйдет в эфир телеканала "Россия 1" 13 января, в канун Старого Нового года.

Стоит отметить, что в последнее время в средствах массовой информации периодически появлялись сообщения о проблемах со здоровьем Регины Дубовицкой. Журналисты высказывали предположения о наличии у неё ревматоидного или подагрического артрита. Сама телеведущая неизменно опровергала эти слухи, отмечая, что зачастую под видом новостей о её самочувствии скрывается реклама различных медицинских препаратов. По её словам, она давно привыкла к подобным домыслам и не придаёт им значения.

Внимание к внешности и комментарии коллег

В апреле текущего года пользователи интернета активно обсуждали свежую фотографию Регины Дубовицкой, обратив внимание на её заметную худобу. Как пишет "Царьград", среди тех, кто прокомментировал эту ситуацию, оказался и юморист Николай Лукинский, постоянный участник "Аншлага". Он выразил недоумение по поводу столь бурной реакции, подчеркнув, что Регина Игоревна всегда отличалась стройной фигурой.

По словам Лукинского, сама телеведущая упоминала, что "немножко прибаливает", но это, по его мнению, вполне естественно для её возраста (Регине Дубовицкой 81 год). Он заверил, что никаких серьёзных заболеваний у неё, насколько ему известно, нет.

"Она всё-таки не юная девушка, но ни о чём серьёзном в плане здоровья я не слышал", — отметил Николай Лукинский.

"Аншлаг" в эфире: преемственность и паузы

Несмотря на временные трудности, Регина Дубовицкая продолжает активно работать над выпусками любимой зрителями юмористической программы. В период с 2012 по 2015 год "Аншлаг" появлялся в эфире нечасто, в основном это были новогодние выпуски. С 2016 года программа стала выходить более регулярно, однако в 2022 году, после начала известных событий, показ передачи был приостановлен.