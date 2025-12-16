Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кустарниковая ромашка переносит заморозки до −3 °C — Mein Schoener Garten
Аванс в январе будет меньше, финальная выплата больше — экономист Балынин
Домашнее средство для посудомоечной машины делают из соды и кислоты — The Spruce
Фруктовые летучие мыши используют кухонные стоки как источник минералов
Очистка радиаторов повышает теплоотдачу и снижает расходы на отопление — GolosiFood
В Рио-де-Жанейро талипоты зацвели после 60 лет ожидания — Associated Press
Регулярное употребление лука снижает воспаление сообщает BBC News Pidgin
В ноябре 2025 года импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос в 2.8 раза
Пик метеоров Геминиды пришёлся на середину декабря — BBC

Съёмки праздничного Аншлага без главного лица: что произошло с Региной Дубовицкой перед Новым годом

Дубовицкая не участвовала в съёмках новогоднего "Аншлага"
Шоу-бизнес

В начале декабря кипела работа над созданием праздничного выпуска юмористической программы "Аншлаг", который зрители смогут увидеть в новогодние дни. Однако на съёмочной площадке не было замечено её бессменной ведущей и автора Регины Дубовицкой. Этот факт вызвал закономерные вопросы о её самочувствии и причинах отсутствия.

Регина Дубовицкая
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Регина Дубовицкая

За кадром съёмок: объяснение режиссёра

Во время съёмок, проходивших 2 декабря, режиссёр обратилась к артистам массовки с разъяснениями. Она сообщила, что Регина Игоревна в настоящее время не в лучшей форме. Тем не менее было обещано, что ведущая всё же появится в эфире. Для этого планировалось провести дополнительные съёмки в более комфортных для неё условиях.

"Она не так себя хорошо чувствует, как если бы сидела с нами за столом. Но мы её подмонтируем, мы сделаем досъёмку, и она будет с нами в эфире", — поделилась режиссёр с участниками съёмочного процесса.

Звёздный состав и слухи о здоровье

Праздничный выпуск "Аншлага" обещает быть по-настоящему звёздным. В нём примут участие многие артисты, чьи выступления зрители полюбили за годы существования программы: Елена Воробей, Владимир Винокур, Клара Новикова, Геннадий Ветров, Сергей Дроботенко, Святослав Ещенко, Игорь Маменко и другие. Программа выйдет в эфир телеканала "Россия 1" 13 января, в канун Старого Нового года.

Стоит отметить, что в последнее время в средствах массовой информации периодически появлялись сообщения о проблемах со здоровьем Регины Дубовицкой. Журналисты высказывали предположения о наличии у неё ревматоидного или подагрического артрита. Сама телеведущая неизменно опровергала эти слухи, отмечая, что зачастую под видом новостей о её самочувствии скрывается реклама различных медицинских препаратов. По её словам, она давно привыкла к подобным домыслам и не придаёт им значения.

Внимание к внешности и комментарии коллег

В апреле текущего года пользователи интернета активно обсуждали свежую фотографию Регины Дубовицкой, обратив внимание на её заметную худобу. Как пишет "Царьград", среди тех, кто прокомментировал эту ситуацию, оказался и юморист Николай Лукинский, постоянный участник "Аншлага". Он выразил недоумение по поводу столь бурной реакции, подчеркнув, что Регина Игоревна всегда отличалась стройной фигурой.

По словам Лукинского, сама телеведущая упоминала, что "немножко прибаливает", но это, по его мнению, вполне естественно для её возраста (Регине Дубовицкой 81 год). Он заверил, что никаких серьёзных заболеваний у неё, насколько ему известно, нет.

"Она всё-таки не юная девушка, но ни о чём серьёзном в плане здоровья я не слышал", — отметил Николай Лукинский.

"Аншлаг" в эфире: преемственность и паузы

Несмотря на временные трудности, Регина Дубовицкая продолжает активно работать над выпусками любимой зрителями юмористической программы. В период с 2012 по 2015 год "Аншлаг" появлялся в эфире нечасто, в основном это были новогодние выпуски. С 2016 года программа стала выходить более регулярно, однако в 2022 году, после начала известных событий, показ передачи был приостановлен.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дарсонваль ускоряет заживление кожи при акне
Красота и стиль
Дарсонваль ускоряет заживление кожи при акне
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Авто
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Популярное
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление

Зимний тренд неожиданно превратил простой капюшон в элемент, который меняет архитектуру образа и делает верхнюю одежду визуально дороже.

Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Учёные связали долголетие моллюска с митохондриями — биолог Энрике Родригес Игорь Буккер В Театре на Трубной прошла премьера "Салемских ведьм" Анжела Якубовская Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Рыба безопасна, а икра — яд: в наших реках живут три вида, способные отправить человека в больницу
Рыба безопасна, а икра — яд: в наших реках живут три вида, способные отправить человека в больницу
Последние материалы
Физический эксперимент подтвердил существование отражений времени — Nature Physics
В Рязани установили новогодние инсталляции с вышивкой — художник Риффель
Датчики TPMS не меняют при обычной замене шин — Jalopnik
Дубовицкая не участвовала в съёмках новогоднего "Аншлага"
Кустарниковая ромашка переносит заморозки до −3 °C — Mein Schoener Garten
Аванс в январе будет меньше, финальная выплата больше — экономист Балынин
Домашнее средство для посудомоечной машины делают из соды и кислоты — The Spruce
Фруктовые летучие мыши используют кухонные стоки как источник минералов
Сорта перцев "Андрей Бурау" и "Галактика" дают высокий урожай
Белые авто выбрали водители с самым высоким IQ — Psychic.cz
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.