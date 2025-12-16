Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пик метеоров Геминиды пришёлся на середину декабря — BBC
Полный запуск EES в странах ЕС запланировали в течение шести месяцев — IN
Эксперты: влажная погода и тень провоцируют массовое появление слизней
Автопроизводители советуют менять ангренажный ремень каждые 60–90 тыс. км — Actualno
Криптовалюты рассматриваются в России только как инструмент инвестиций — Аксаков
Потерянный храм фараона Нюсерра найден — Ahram Online
Земледельцы Месопотамии выражали числовые идеи через цветочные орнаменты
Исследование показало, что мурлыканье точнее отличает кошек, чем мяуканье — Earth
Спрос на бортпроводников значительно вырос — Corse Matin

Когда толпа требует крови: самый эпатажный персонаж шоу-бизнеса заступился за Ларису Долину

Гоген Солнцев заступился за столкнувшуюся с хейтом Долину
Шоу-бизнес

В мире шоу-бизнеса, где общественное мнение может быть столь же переменчивым, как погода, некоторые фигуры оказываются в центре бури критики. Певица Лариса Долина, столкнувшаяся с волной негатива после ситуации с продажей квартиры в Москве, нашла неожиданного защитника в лице эпатажного шоумена Гогена Солнцева.

Певица Лариса Долина
Фото: commons.wikimedia.org by Роман Горелов/АНО «Музыкальное сердце театра», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Певица Лариса Долина

Осознание и раскаяние: взгляд Солнцева

По мнению Гогена Солнцева, Лариса Долина уже прошла через этап осознания своих ошибок и искренне сожалеет о произошедшем. Он считает, что общество, требуя публичного покаяния, переходит границы допустимого.

"Чего люди добиваются? Они хотят, чтобы Долина вышла на площадь и склонила голову на плаху? Всё, тётя признала свои ошибки, она и в самом деле поняла, что совершила беззаконие. Я нисколько её не оправдываю, но её и так сейчас отменяют и ненавидят. Какой смысл добивать упавшего?" — цитирует Солнцева Общественная Служба Новостей.

Шоумен подчёркивает, что его слова не являются попыткой оправдать действия певицы, а скорее призывом к более взвешенному отношению к ситуации. Он видит в происходящем излишнюю жестокость со стороны общественности, которая, по его мнению, не способствует конструктивному решению проблемы.

Призыв к самоанализу и напоминание о последствиях

Гоген Солнцев обратился к тем, кто активно выражает своё недовольство, с призывом пересмотреть своё поведение и сосредоточиться на собственной жизни. Он напомнил о том, что каждое действие имеет свои последствия и никто не застрахован от ошибок.

"Не забывайте о бумеранге. За злодеяния она тоже ответит", — добавил Гоген.

Эта фраза несёт в себе глубокий смысл, напоминая о вселенском законе причинно-следственных связей. Солнцев считает, что вместо того, чтобы осуждать и наказывать, люди должны задуматься о собственной ответственности и о том, как их собственные поступки могут отразиться на их будущем. Он выражает надежду, что подобное напоминание поможет некоторым переосмыслить свою позицию и проявить больше сострадания.

Мотивы защиты: искренность или пиар?

Вопрос об искренности Гогена Солнцева в его желании защитить Ларису Долину остаётся открытым для общественности. Учитывая его эпатажный образ и склонность к привлечению внимания, некоторые могут предположить, что это лишь очередной пиар-ход, однако сам Солнцев настаивает на своей позиции, подчёркивая, что видит в действиях общественности излишнюю агрессию.

Его слова о том, что он "нисколько её не оправдывает", но при этом считает бессмысленным "добивать упавшего", могут свидетельствовать о стремлении к более гуманному подходу. Возможно, шоумен действительно верит в то, что каждый человек заслуживает второй шанс.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Еда и рецепты
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
8-клапанный мотор Lada остаётся актуальным в 2025
Авто
8-клапанный мотор Lada остаётся актуальным в 2025
Популярное
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление

Зимний тренд неожиданно превратил простой капюшон в элемент, который меняет архитектуру образа и делает верхнюю одежду визуально дороже.

Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Учёные связали долголетие моллюска с митохондриями — биолог Энрике Родригес Игорь Буккер В Театре на Трубной прошла премьера "Салемских ведьм" Анжела Якубовская Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Рыба безопасна, а икра — яд: в наших реках живут три вида, способные отправить человека в больницу
Рыба безопасна, а икра — яд: в наших реках живут три вида, способные отправить человека в больницу
Последние материалы
Полный запуск EES в странах ЕС запланировали в течение шести месяцев — IN
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Глаза хамелеона движутся благодаря длинным нервам — Earth
Простое рождественское тирамису с грушей готовят на глинтвейне
Гоген Солнцев заступился за столкнувшуюся с хейтом Долину
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Пристальный взгляд может вызвать у кошек агрессию или страх
Эксперты: влажная погода и тень провоцируют массовое появление слизней
Автопроизводители советуют менять ангренажный ремень каждые 60–90 тыс. км — Actualno
Криптовалюты рассматриваются в России только как инструмент инвестиций — Аксаков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.