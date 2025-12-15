Когда чужие проблемы становятся твоими: певица Слава столкнулась с последствиями дела Долиной

Слава не может продать свою квартиру после случая Долиной

Громкое судебное разбирательство, связанное с недвижимостью Ларисы Долиной, неожиданно затронуло и других артистов. Певица Слава рассказала, что не может завершить продажу собственной квартиры, несмотря на готовность всех документов и найденного покупателя. По её словам, рынок настороженно реагирует на любые сделки с жильём публичных людей.

Почему сделка с квартирой Славы оказалась под угрозой

Анастасия Сланевская, более известная как Слава, призналась, что процесс продажи недвижимости фактически заморожен. Все юридические проверки были пройдены, покупатель подтвердил серьёзность намерений, а риелторы подготовили документы для выхода на сделку. Однако буквально накануне певица получила уведомление о переносе сроков.

Причина оказалась напрямую связана с судебным процессом по делу Ларисы Долиной. Участники сделки решили дождаться окончательного решения Верховного суда, опасаясь возможных правовых рисков. Такая осторожность, по словам Славы, стала типичной реакцией покупателей на фоне дела Долиной.

Эмоциональная реакция артистки

Ситуация вызвала у певицы сильные переживания. В публичном обращении она не скрывала эмоций и подчеркнула, что считает происходящее несправедливым.

"Если он выдвинет опровержение, то есть в пользу Ларисы, а не в пользу честных людей, то сделки не будет. Я не знаю, что сказать. Мне, может, подать в суд на Ларису Долину? Потому что люди боятся покупать квартиру у популярных людей, потому что думают, что мы их обманем", — сказала Анастасия Сланевская.

Слава отметила, что всегда действовала в рамках закона, добросовестно платила налоги и рассчитывала свободно распоряжаться своим имуществом.

"Я работаю честно, честно заработала на квартиры. Я плачу все налоги, в отличие от некоторых, живу по ноте закона, у меня нет блата", — заявила артистка.

Последствия для личных планов

Вырученные средства от продажи квартиры Слава планировала направить на поддержку семьи и ремонт загородного дома. Из-за затянувшейся неопределённости ей приходится откладывать эти планы и продолжать активную концертную деятельность, несмотря на усталость и проблемы со здоровьем.

По словам Сланевской, у неё есть переписки с потенциальными покупателями, риелторами и юристами, подтверждающие: клиенты опасаются сделок с жильём знаменитостей из-за риска судебных споров. Как сообщает "Царьград", вся надежда сейчас связана с решением Верховного суда, которое, как считает певица, должно поставить точку в ситуации.

Что происходит в деле Ларисы Долиной

Параллельно продолжается судебное разбирательство по делу Ларисы Долиной. Защита артистки направила в Верховный суд возражения на жалобу покупательницы Полины Лурье, которая оспаривает право Долиной на сохранение за собой квартиры.

Верховному суду предстоит оценить решения нижестоящих инстанций, которые ранее восстановили право собственности на спорную недвижимость за Долиной. Рассмотрение жалобы назначено на 16 декабря.

Сравнение: сделки с недвижимостью публичных и непубличных лиц

Рынок жилья по-разному реагирует на статус продавца. В случае с обычными собственниками сделки чаще проходят без повышенного внимания. Когда речь идёт о знаменитостях, покупатели и банки нередко проводят дополнительные проверки, а риелторы советуют ждать финальных судебных решений, если вокруг имени продавца есть негативный фон.