Ложа превратилась в диван: Цискаридзе возмутился поведением телеведущей в Большом театре

Николай Цискаридзе возмутился фотографиями Марии Григорьевой
Шоу-бизнес

В Сети появились фотографии телеведущей канала "Россия 24" Марии Григорьевой, сделанные в зрительном зале Большого театра. Эти снимки вызвали бурную реакцию у многих ценителей искусства, в том числе у народного артиста России Николая Цискаридзе. Известный танцор балета выразил своё крайнее возмущение увиденным, посчитав такое поведение абсолютно неприемлемым для столь значимого культурного учреждения.

Николай Цискаридзе
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Николай Цискаридзе

Поза, вызывающая негодование

На опубликованных кадрах Мария Григорьева запечатлена в весьма вольной позе, лёжа на бортике одной из театральных лож. Подобное положение тела, далёкое от общепринятых норм этикета, особенно в стенах Большого театра, стало поводом для критики со стороны Николая Цискаридзе. Он считает, что такие снимки демонстрируют неуважение к месту, которое является настоящим храмом искусства, и к тем, кто ценит его величие.

Образование как ключ к пониманию

В своём личном блоге Николай Цискаридзе не только высказал своё негодование, но и предложил конкретное решение проблемы. Он посоветовал Марии Григорьевой ознакомиться с книгой "Мозаика. Балет. Щелкунчик". По словам артиста, эта книга содержит ценную информацию о правилах поведения в театре, которые не были учтены телеведущей. Цискаридзе подчеркнул, что подобные знания должны быть доступны каждому посетителю, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

"Увидев сегодня с утра вызывающе лежащую женщину на бордюре в Большом театре, я понял, что этот труд надо читать всем в обязательном порядке. Там написано в том числе о том, как надо вести себя в театре. Стыд и срам!" — поделился своими мыслями артист в социальной сети.

Эти слова ясно отражают его глубокое разочарование и обеспокоенность состоянием культуры поведения в общественных местах, особенно в таких значимых, как Большой театр.

Предложение о "воспитательной мере"

Не ограничиваясь лишь словесными рекомендациями, Николай Цискаридзе предложил и более радикальную меру для исправления ситуации. По его мнению, за столь неподобающее поведение телеведущую следовало бы обязать провести две недели в театре, выполняя некую "исправительную" работу. В частности, он предложил ей мыть пол. Хоть эта фраза и звучит несколько иронично, она подчёркивает серьёзность его отношения к данному вопросу. Артист считает, что такой опыт мог бы помочь человеку лучше осознать ценность места, которое он посещает, и важность соблюдения установленных правил.

Такая позиция Николая Цискаридзе отражает его глубокую приверженность сохранению традиций и этикета в сфере искусства. Он убеждён, что Большой театр — это не просто здание, а символ культурного наследия, требующий особого отношения и уважения со стороны каждого, кто переступает его порог. Недопустимость вольного поведения в таких местах, по его мнению, является вопросом не только личного воспитания, но и общей культуры общества.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
