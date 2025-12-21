Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Всё уступила кошкам: как жила в последние годы бывшая жена Ефремова Ксения Качалина

Ксения Качалина жила с кошками в условиях антисанитарии
Шоу-бизнес

24 ноября ушла из жизни Ксения Качалина, бывшая супруга Михаила Ефремова. Незадолго до кончины актриса, чья жизнь была омрачена одиночеством и борьбой с зависимостью, дала интервью программе "Ты не поверишь!" на НТВ. Несмотря на крайне стеснённые бытовые условия и явные признаки антисанитарии в её московской квартире, Качалина излучала удивительное спокойствие и утверждала, что чувствует себя превосходно.

Свечи на тёмном фоне
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свечи на тёмном фоне

Путь к забвению: карьера, зависимость и изоляция

Развод с Михаилом Ефремовым в 2004 году стал для Ксении Качалиной переломным моментом. Спустя несколько лет она перестала появляться на экранах, и её актерская карьера пошла на спад. Этот период ознаменовался развитием пагубных пристрастий к алкоголю и запрещённым веществам. Михаил Ефремов в это время оформил единоличную опеку над их общей дочерью. В последние годы жизни актриса вела уединённый образ жизни, редко покидая свою квартиру в центре столицы, где царил полный беспорядок. Тем не менее экс-супруга известного актёра не высказывала претензий ни к условиям своего существования, ни к состоянию здоровья.

"Пышу здоровьем": парадоксальное самоощущение

В своём последнем публичном выступлении Ксения Качалина демонстрировала удивительную стойкость духа.

"С каждым днём всё лучше и лучше. Просто пышу здоровьем", — заявляла актриса.

Звезда фильма "Над тёмной водой", всячески старалась показать, что, несмотря на внешний хаос, в её внутреннем мире всё в порядке. Она демонстрировала ухоженные руки с маникюром и новую причёску, словно пытаясь опровергнуть очевидное.

Кошки как единственная отрада

Двухкомнатная квартира актрисы нуждалась в капитальном ремонте, но это обстоятельство, казалось, совершенно не беспокоило её. Единственной настоящей радостью в жизни одинокой женщины стали бездомные кошки, которых она подбирала на улице. Животным она отдавала последние удобства, даже свою ванну, которую называла "джакузи", где и стали жить её питомцы.

"Я уступила всё кошкам. Сплю на кухне", — отвечала Качалина на вопрос журналиста о том, где она сама моется.

Безразличие к быту

Некогда востребованная артистка жила в условиях, далёких от санитарных норм, не обращая внимания на царящий вокруг бардак и горы мусора. На вопрос корреспондента о том, почему вещи свалены в кучу и не убраны в шкафы, Ксения Качалина отреагировала с явным безразличием.

"Вот сами и раскладывайте", — сказала она.

Её полностью устраивало такое положение дел.

Последние дни и причина ухода

О кончине артистки стало известно 2 декабря 2025 года, когда Михаил Ефремов обнаружил её тело в квартире. Позднее было установлено, что Ксения Качалина скончалась 24 ноября в возрасте 54 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Соседи актрисы вспоминали её последние дни как время полной изоляции и рассказывали, что она не шла на контакт и была тихой и забитой.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
