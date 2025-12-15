Будем беднее, Платош: Собчак начала разговор о деньгах — сын ответил так, что стало неловко

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ксения Собчак спросила сына, готов ли он жить беднее
Шоу-бизнес

Известная журналистка Ксения Собчак поделилась своими опасениями относительно потенциального снижения доходов от рекламы в социальных сетях. Эти переживания напрямую связаны с возможными ограничениями на размещение рекламных материалов в одной из популярных, но ныне запрещённых платформ. Для многих блогеров и инфлюэнсеров, включая Ксению, такая ситуация означает не только потерю дополнительного заработка, но и необходимость переосмысления стратегий монетизации контента.

Ксения Собчак
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ксения Собчак

Разговор с сыном как отражение профессиональных вызовов

В одном из недавних диалогов с девятилетним сыном Платоном Ксения Собчак в шутливой форме затронула тему своих финансовых перспектив. Она намекнула, что возможные изменения в правилах размещения рекламы могут привести к сокращению её заработков. Хоть этот разговор и прозвучал легко и непринуждённо, он отражает реальные вызовы, с которыми сталкиваются деятели медиа в условиях меняющегося цифрового ландшафта.

"Будем беднее жить, Платош. Ты к этому готов?" — обратилась Ксения к сыну, подчёркивая, что даже для неё, человека с устоявшейся карьерой, подобные изменения могут иметь ощутимые последствия.

Неожиданная реакция наследника

Интересно, что сын Ксении Платон выразил сомнение в том, что контент, который его звёздная мама публикует в социальных сетях, вообще способен приносить ей существенный доход. Его взгляд на ситуацию оказался неожиданно прагматичным и, возможно, отражает новое поколение, которое иначе воспринимает ценность и монетизацию цифрового контента.

"Мне кажется, что наоборот. То, что ты выкладываешь в соцсети, я не могу назвать это тем, что ты получаешь деньги", — подметил Платон, выражая удивление тем фактом, что за подобные фотографии или видео кто-то готов платить гонорар.

Эта реплика юного Платона ставит под вопрос общепринятые представления о том, какой контент является коммерчески привлекательным в современном мире.

Новые реалии для создателей контента

Ситуация, описанная Ксенией Собчак, является показательной для многих, кто зарабатывает на жизнь созданием и продвижением контента в интернете. Зависимость от конкретных платформ и их правил делает их уязвимыми перед внезапными изменениями. Это побуждает к поиску новых источников дохода и, возможно, к переосмыслению самого подхода к созданию контента, чтобы он оставался востребованным и прибыльным в любых условиях.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
