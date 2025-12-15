Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не согласился бы даже за большие деньги: что мешает Мартиросяну заменить Урганта на Первом канале

Гарик Мартиросян отказался заменить Ивана Урганта в его шоу
Шоу-бизнес

В интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец известный юморист и шоумен Гарик Мартиросян пролил свет на причины своего отказа от возможности возглавить вечернее шоу на Первом канале, которое ранее вёл Иван Ургант. Слухи о его возможном назначении активно циркулировали в медиапространстве, однако сам артист решительно опроверг подобные предположения, подчеркнув свою принципиальную позицию.

Иван Ургант
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иван Ургант

Принципиальный отказ: уважение к чужому проекту

Гарик Мартиросян, чья карьера неразрывно связана с юмористическими проектами и продюсированием, категорически заявил, что не стал бы принимать предложение занять место Ивана Урганта в его программе даже за внушительное вознаграждение. По его словам, это было бы неэтично и неуважительно по отношению к коллеге и его детищу.

"Это некрасиво, зачем так делать? Это его шоу!" — подчеркнул Мартиросян, выражая своё отношение к подобным сценариям.

Он добавил, что, даже если бы ему предложили переименовать программу, например, в "Вечерний Мартиросян", он бы всё равно отказался.

"Я бы сказал, ну вы что, ребят, о чём вы говорите вообще? Никогда в жизни", — категорично заявил артист.

Этот ответ демонстрирует глубокое уважение к чужому труду и признание уникальности каждого проекта.

Нежелание быть "заменой"

Одной из главных причин отказа Мартиросяна стало его нежелание ассоциироваться с ролью "заменителя" или "преемника". Он считает, что каждый ведущий привносит в программу свою неповторимую энергетику и стиль и попытка заменить одного человека другим, особенно в уже сложившемся формате, обречена на провал или, по крайней мере, на потерю изначальной привлекательности. Это говорит о том, что для него важна не просто возможность вести программу, а её самобытность и отсутствие прямой связи с предыдущим форматом.

Личные предпочтения: не ведущий, а создатель

Помимо принципиальных соображений, Гарик Мартиросян также отметил, что ему не близка идея быть ведущим собственной передачи. Его сильные стороны, как он сам неоднократно подчёркивал, лежат в области продюсирования, создания юмористического контента и руководства творческими процессами.

Это заявление раскрывает его истинные амбиции и профессиональные интересы. Мартиросян предпочитает оставаться за кадром, где он может в полной мере реализовать свой потенциал как создатель идей, а не как лицо программы. Такой подход позволяет ему сохранять свежесть взгляда и избегать рутины, которая может подстерегать ведущего популярного ток-шоу.

Таким образом, отказ Гарика Мартиросяна от предложения возглавить вечернее шоу на Первом канале является осознанным решением, продиктованным как принципами уважения к коллегам и их проектам, так и личными профессиональными предпочтениями. Он выбрал путь сохранения своей уникальности и дальнейшего развития в тех сферах, где чувствует себя наиболее комфортно и продуктивно.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
