Энергия 90-х вернулась без предупреждения: что Олег Газманов думает о всплеске своей популярности

Олег Газманов был удивлён своей популярностью среди молодёжи
Шоу-бизнес

Известный исполнитель Олег Газманов выразил своё искреннее удивление по поводу внезапно возросшего интереса к его творчеству, особенно к одному из его танцевальных движений. В эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" артист поделился, что внимание со стороны молодого поколения к его танцу под композицию "Загулял" стало для него настоящим сюрпризом.

Олег Газманов
Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Олег Газманов

Этот всплеск интереса начался после выступления Газманова на фестивале "Новая волна", который проходил в конце минувшего лета. Вскоре после этого в интернете стремительно распространился видеоролик с танцем певца, исполненным им ещё в 1994 году под ту же самую песню. Россияне, вдохновлённые увиденным, начали активно повторять эти движения, снимать собственные видео и делиться ими в социальных сетях, породив настоящий флешмоб.

Случайность или закономерность?

Сам Олег Газманов склоняется к тому, что произошедшее было скорее стечением обстоятельств, нежели тщательно спланированным событием.

"Ну удивительно, конечно, так всё получилось. Получилось случайно на самом деле. Я им показал движения, которые делал во время проигрыша в этой песне. А я не могу на месте стоять — мне нужно что-то делать. И я там вот это движение придумал, я им задал", — рассказал Газманов.

Артист подчеркнул, что его склонность к активным действиям на сцене во время музыкальных пауз является неотъемлемой частью его сценического образа. Он не может просто стоять на месте, ему необходимо чем-то заполнять эти моменты, что и привело к появлению характерного танцевального элемента.

Сила мелодии и ритма

Газманов убеждён, что немаловажную роль в успехе этого интернет-явления сыграла сама музыкальная композиция "Загулял".

"Она отличается ритмичностью и заводной мелодией", — заявил певец.

Именно эти качества, по его мнению, сделали песню и танец под неё столь привлекательными для широкой аудитории, включая молодёжь. Заводная мелодия и чёткий ритм создают идеальную основу для запоминающихся движений, которые легко повторить и которые вызывают желание двигаться в такт.

Таким образом, неожиданное возрождение танца из прошлого, подкреплённое энергичной мелодией и харизмой исполнителя, продемонстрировало, как культурные явления могут обретать новую жизнь в цифровую эпоху, объединяя поколения через общие увлечения и творчество.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
