Чёрная полоса и неожиданная поддержка: потеря мужа стала не единственным горем в семье Натали

Мама и свекровь Натали вместе с ней потеряли своих мужей

В эфире программы "Привет, Андрей!" на канале "Россия 1" певица Натали поделилась глубоко личными переживаниями, связанными с чередой семейных трагедий. Артистка, известная своими лирическими композициями, рассказала о том, как она, её мать и свекровь столкнулись с одновременной потерей своих мужей. Это стало настоящим испытанием для всей семьи, но, как оказалось, именно в этот непростой период их жизнь наполнилась неожиданной поддержкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Udalov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Певица Натали

Удар судьбы и поиск утешения

2023 год принёс певице Натали невосполнимую утрату: её супруг Александр Рудин ушёл из жизни. Более тридцати лет они были вместе, и эта потеря стала для артистки сокрушительной. Натали призналась, что в первые дни после трагедии даже готовила себе место на могильной плите рядом с мужем, настолько тяжело ей было смириться с произошедшим. Однако, как выяснилось, это горе не было единственным в семье певицы за последнее время. Её мать и свекровь также пережили потерю своих супругов, что сделало этот период особенно мрачным для всех.

Неожиданная поддержка извне

В студии программы Андрея Малахова Натали рассказала, как просмотр турецкого сериала "Зимородок" помог ей и её близким справиться с навалившимся горем. Артистка обратилась к турецкому актёру Эмре Алтугу, исполнившему одну из главных ролей в этом проекте, выразив ему свою искреннюю благодарность.

"Эмре первый раз в России, но для нас вы родной человек. Понятно, что все знают нашу трагическую, такую грустную историю нашей жизни. Мы, три женщины, мама, я и свекровь, остались без мужей. Наши мужья ушли в мир иной почти одновременно, поэтому, пока я занималась налаживанием жизни по всем фронтам, вы моей маме скрасили жизнь", — поделилась Натали.

"Зимородок" как семейный учитель

Турецкий актёр стал настоящим любимцем всей семьи певицы. Даже младший сын Натали Евгений с интересом следил за развитием событий в сериале. По словам артистки, благодаря "Зимородку" её сын смог узнать многое о любви и отношениях между мужчиной и женщиной.

"Теперь Евгений узнал всё про любовь, про отношения мужчин и женщин. Бабушки всё просветили — вот именно на примере сериала "Зимородок". Благодарю вас", — заявила Натали.

Борьба и возвращение к жизни

Стоит напомнить, что Натали два года боролась за жизнь своего мужа, который страдал от депрессии, развившейся после перенесённого ковида с осложнениями. К сожалению, все усилия оказались тщетными и в 2023 году Александр Рудин покончил с собой. Эта трагедия стала тяжёлым ударом для певицы, которая даже задумывалась о собственной смерти. Лишь со временем Натали смогла найти в себе силы жить дальше и вернуться к своей творческой деятельности, черпая вдохновение и поддержку в самых неожиданных источниках.