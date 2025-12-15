Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Санкции Евросоюза против русофилов косвенно затронули и граждан ЕС
Правительство готовит ударный план для борьбы с теневой экономикой
Подземные туннели в Южной Америке могли вырыть древние ленивцы — Earth
Оскорбления и обобщения разрушают отношения — психолог Метелина
Озеро Тахо сохраняет видимость дна на глубине 20 метров — учёные
Прием пищи за 3 часа до Нового года спасет от переедания — диетолог Кованова
Учет доходов и расходов помогает начать копить деньги — консультант Никитина
Сатиновые и увлажняющие матовые помады вошли в тренды рождественского макияжа
Китайские бренды обошли корейские по оснащению моделей

Чёрная полоса и неожиданная поддержка: потеря мужа стала не единственным горем в семье Натали

Мама и свекровь Натали вместе с ней потеряли своих мужей
Шоу-бизнес

В эфире программы "Привет, Андрей!" на канале "Россия 1" певица Натали поделилась глубоко личными переживаниями, связанными с чередой семейных трагедий. Артистка, известная своими лирическими композициями, рассказала о том, как она, её мать и свекровь столкнулись с одновременной потерей своих мужей. Это стало настоящим испытанием для всей семьи, но, как оказалось, именно в этот непростой период их жизнь наполнилась неожиданной поддержкой.

Певица Натали
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Udalov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Певица Натали

Удар судьбы и поиск утешения

2023 год принёс певице Натали невосполнимую утрату: её супруг Александр Рудин ушёл из жизни. Более тридцати лет они были вместе, и эта потеря стала для артистки сокрушительной. Натали призналась, что в первые дни после трагедии даже готовила себе место на могильной плите рядом с мужем, настолько тяжело ей было смириться с произошедшим. Однако, как выяснилось, это горе не было единственным в семье певицы за последнее время. Её мать и свекровь также пережили потерю своих супругов, что сделало этот период особенно мрачным для всех.

Неожиданная поддержка извне

В студии программы Андрея Малахова Натали рассказала, как просмотр турецкого сериала "Зимородок" помог ей и её близким справиться с навалившимся горем. Артистка обратилась к турецкому актёру Эмре Алтугу, исполнившему одну из главных ролей в этом проекте, выразив ему свою искреннюю благодарность.

"Эмре первый раз в России, но для нас вы родной человек. Понятно, что все знают нашу трагическую, такую грустную историю нашей жизни. Мы, три женщины, мама, я и свекровь, остались без мужей. Наши мужья ушли в мир иной почти одновременно, поэтому, пока я занималась налаживанием жизни по всем фронтам, вы моей маме скрасили жизнь", — поделилась Натали.

"Зимородок" как семейный учитель

Турецкий актёр стал настоящим любимцем всей семьи певицы. Даже младший сын Натали Евгений с интересом следил за развитием событий в сериале. По словам артистки, благодаря "Зимородку" её сын смог узнать многое о любви и отношениях между мужчиной и женщиной.

"Теперь Евгений узнал всё про любовь, про отношения мужчин и женщин. Бабушки всё просветили — вот именно на примере сериала "Зимородок". Благодарю вас", — заявила Натали.

Борьба и возвращение к жизни

Стоит напомнить, что Натали два года боролась за жизнь своего мужа, который страдал от депрессии, развившейся после перенесённого ковида с осложнениями. К сожалению, все усилия оказались тщетными и в 2023 году Александр Рудин покончил с собой. Эта трагедия стала тяжёлым ударом для певицы, которая даже задумывалась о собственной смерти. Лишь со временем Натали смогла найти в себе силы жить дальше и вернуться к своей творческой деятельности, черпая вдохновение и поддержку в самых неожиданных источниках.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Садоводство, цветоводство
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Красота и стиль
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Деньги
Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Популярное
Фиолетовая лиана, что прячет забор за считанные дни: растёт как на дрожжах и цветёт всё лето

Быстрорастущая лиана способна всего за три недели закрыть забор плотной фиолетовой изгородью. Почему долихос выбирают дачники и как добиться лучшего результата.

Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Зимний стиль пошёл по новому пути: аксессуар, который мгновенно обновляет любой образ
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить
Плоский живот — не миф после 50: упражнения, которые запускают сжигание жира
Колумб загрузил около 1000 тонн бискотти для экспедиций — историк Лоуренс В. Мотт Игорь Буккер Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин Призраки в музеях объясняются особенностями зданий — Connect Paranormal Blog Вероника Эйнуллаева
Эти семена разбирают в первые дни продаж: 5 сортов томатов, ради которых дачники устраивают охоту
Гигант, который потеет кровью без ран и шрамов: это животное уносит до 500 человеческих жизней в год
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Последние материалы
Учет доходов и расходов помогает начать копить деньги — консультант Никитина
Сатиновые и увлажняющие матовые помады вошли в тренды рождественского макияжа
Китайские бренды обошли корейские по оснащению моделей
Потепление в Арктике сохранится на уровне 1,5 °C — климатолог Майкл Мередит
Корица ускоряет метаболизм за счёт термогенного эффекта — Dumazahrada
Бархатцы используют для защиты посадок от вредителей — Сiceksel
Фитнес-мифы для снижения веса опровергли — тренер Гуфранова
Онбординг в компаниях выстроен для снижения рисков адаптации — эксперт Булкина
Бытовая техника может создает помехи работе Wi-Fi роутера
Взрослым можно съедать до пяти мандаринов в день — диетолог Писарева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.