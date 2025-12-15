Из роскошного интерьера — только самое дорогое: что Лариса Долина забрала себе при продаже квартиры

Сделка по продаже квартиры в самом сердце Москвы, связанная с именем известной певицы Ларисы Долиной, обросла новыми подробностями. Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы покупательницы Полины Лурье, поделилась деталями последних распоряжений артистки относительно имущества. По словам представителя Лурье, певица вела себя так, будто действительно собиралась продать квартиру, и определила для себя лишь самые ценные предметы.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Певица Лариса Долина

Личные вещи на прощание

Как сообщила Светлана Свириденко в интервью РИА Новости, Лариса Долина выразила желание забрать с собой лишь два предмета: пианино и стул, предназначенный для него. Остальная обстановка квартиры была оставлена покупательнице. Это решение стало своего рода корректировкой первоначальных намерений певицы, которая, по словам адвоката, изначально была готова расстаться со всем, что было в квартире.

"Долина вела себя как человек, реально желающий продать квартиру. Она сама определила, какое имущество оставит покупателю. Если изначально говорила, что оставит всё, то потом скорректировала, сказав, что заберёт пианино и стул к нему", — пояснила адвокат.

Обстоятельства сделки: мошенничество и судебные разбирательства

Ситуация вокруг продажи квартиры Ларисы Долиной оказалась весьма запутанной и получила широкую огласку. Летом прошлого года певица заявила, что стала жертвой телефонных мошенников. Аферисты, действуя под видом сотрудников правоохранительных органов, убедили её продать свою квартиру в центре столицы за сумму значительно ниже рыночной — 112 миллионов рублей. Более того, под предлогом защиты сбережений они вынудили артистку перевести все её накопления на якобы безопасные счета. Общий ущерб составил внушительные 317 миллионов рублей.

В конце марта текущего года судебные органы приняли решение о прекращении права собственности Полины Лурье на приобретённую квартиру и вернули недвижимость Ларисе Долиной. В результате покупательница оказалась в двойном проигрыше: без квартиры и без уплаченных за неё средств. В настоящее время Полина Лурье оспаривает это решение, обратившись с жалобой в Верховный суд России. Заседание по её делу назначено на 16 декабря.

Позиция сторон и дальнейшие шаги

Интересно отметить, что Лариса Долина ранее публично заявила о непричастности Полины Лурье к действиям мошенников. Певица выразила готовность возместить покупательнице сумму в 112 миллионов рублей, однако подчеркнула, что в данный момент не располагает такими средствами. Артистка также упоминала о своём тяжёлом самочувствии, вызванном негативной реакцией и травлей в социальных сетях, последовавшей за этой ситуацией. В то же время Полина Лурье отказалась от предложения певицы, касающегося возврата средств. Она намерена вернуть себе квартиру.