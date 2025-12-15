Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Древесная зола зимой применяется как удобрение и бытовое средство
Температура может подниматься из-за стресса и усталости — терапевт Чернышова
Эксперт Бархота спрогнозировал снижение ключевой ставки на 0,5%
Массовая гибель каспийских тюленей зафиксирована на побережье Дагестана — Newsbomb
Хронический недосып сокращает продолжительность жизни в США — врачи
Путешественники активнее посещают храмы Бали — гиды
Мозг очищается от токсинов только во сне — невролог Соков
Чистые полотенца, лимон и проветривание помогают поддерживать свежесть в ванной
Не стоит бояться "долгоиграющих" вакансий — хедхантер Никольская

Из роскошного интерьера — только самое дорогое: что Лариса Долина забрала себе при продаже квартиры

Лариса Долина оставила себе пианино при продаже квартиры
Шоу-бизнес

Сделка по продаже квартиры в самом сердце Москвы, связанная с именем известной певицы Ларисы Долиной, обросла новыми подробностями. Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы покупательницы Полины Лурье, поделилась деталями последних распоряжений артистки относительно имущества. По словам представителя Лурье, певица вела себя так, будто действительно собиралась продать квартиру, и определила для себя лишь самые ценные предметы.

Певица Лариса Долина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Певица Лариса Долина

Личные вещи на прощание

Как сообщила Светлана Свириденко в интервью РИА Новости, Лариса Долина выразила желание забрать с собой лишь два предмета: пианино и стул, предназначенный для него. Остальная обстановка квартиры была оставлена покупательнице. Это решение стало своего рода корректировкой первоначальных намерений певицы, которая, по словам адвоката, изначально была готова расстаться со всем, что было в квартире.

"Долина вела себя как человек, реально желающий продать квартиру. Она сама определила, какое имущество оставит покупателю. Если изначально говорила, что оставит всё, то потом скорректировала, сказав, что заберёт пианино и стул к нему", — пояснила адвокат.

Обстоятельства сделки: мошенничество и судебные разбирательства

Ситуация вокруг продажи квартиры Ларисы Долиной оказалась весьма запутанной и получила широкую огласку. Летом прошлого года певица заявила, что стала жертвой телефонных мошенников. Аферисты, действуя под видом сотрудников правоохранительных органов, убедили её продать свою квартиру в центре столицы за сумму значительно ниже рыночной — 112 миллионов рублей. Более того, под предлогом защиты сбережений они вынудили артистку перевести все её накопления на якобы безопасные счета. Общий ущерб составил внушительные 317 миллионов рублей.

В конце марта текущего года судебные органы приняли решение о прекращении права собственности Полины Лурье на приобретённую квартиру и вернули недвижимость Ларисе Долиной. В результате покупательница оказалась в двойном проигрыше: без квартиры и без уплаченных за неё средств. В настоящее время Полина Лурье оспаривает это решение, обратившись с жалобой в Верховный суд России. Заседание по её делу назначено на 16 декабря.

Позиция сторон и дальнейшие шаги

Интересно отметить, что Лариса Долина ранее публично заявила о непричастности Полины Лурье к действиям мошенников. Певица выразила готовность возместить покупательнице сумму в 112 миллионов рублей, однако подчеркнула, что в данный момент не располагает такими средствами. Артистка также упоминала о своём тяжёлом самочувствии, вызванном негативной реакцией и травлей в социальных сетях, последовавшей за этой ситуацией. В то же время Полина Лурье отказалась от предложения певицы, касающегося возврата средств. Она намерена вернуть себе квартиру.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Деньги
Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Красота и стиль
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Популярное
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить

Хищная рыба с необычной выносливостью неожиданно изменила экосистемы США. Как пришелец из Азии стал угрозой для местных водоёмов — подробности внутри.

Змееголов дышит атмосферным воздухом при нехватке кислорода
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Фиолетовая лиана, что прячет забор за считанные дни: растёт как на дрожжах и цветёт всё лето
Зимний стиль пошёл по новому пути: аксессуар, который мгновенно обновляет любой образ
Плоский живот — не миф после 50: упражнения, которые запускают сжигание жира
Призраки в музеях объясняются особенностями зданий — Connect Paranormal Blog Вероника Эйнуллаева Глубоководная добыча сократила численность фауны на 37% — Nature Ecology & Evolution Игорь Буккер Украина расформировывает интернациональные легионы — BBC Russian Юрий Бочаров
Эти семена разбирают в первые дни продаж: 5 сортов томатов, ради которых дачники устраивают охоту
Гигант, который потеет кровью без ран и шрамов: это животное уносит до 500 человеческих жизней в год
Каждый ваш уход — испытание для питомца: один жест перед дверью вернет собаке спокойствие
Каждый ваш уход — испытание для питомца: один жест перед дверью вернет собаке спокойствие
Последние материалы
Древесная зола зимой применяется как удобрение и бытовое средство
Температура может подниматься из-за стресса и усталости — терапевт Чернышова
2026 год станет временем внутренней перестройки знаков зодиака
Макияж с цветными тенями и графическими элементами дополняют фигурные серьги
Эксперт Бархота спрогнозировал снижение ключевой ставки на 0,5%
Призраки в музеях объясняются особенностями зданий — Connect Paranormal Blog
Массовая гибель каспийских тюленей зафиксирована на побережье Дагестана — Newsbomb
В СССР использовались сезонные моторные масла АСп
Лариса Долина оставила себе пианино при продаже квартиры
Шоколад вызывает отравление у собак и кошек — ветврач Екатерина Смолицкая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.