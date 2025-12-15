Музыка без софитов и аншлагов: почему именно этих артистов наградили в сердце Кремля

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Кремле наградили участников патриотических концертов
В стенах Большого Кремлёвского дворца прошла церемония, которая объединила искусство, гражданскую позицию и государственное признание. В этот день на одной сцене сошлись музыка, ответственность и служение стране. Российские артисты получили высокие награды за вклад в культуру и активное участие в патриотических проектах.

Фото: Пресс-служба "Русской Медиагруппы"
Торжество в сердце Кремля

Церемония награждения состоялась в Екатерининском зале Большого Кремлёвского дворца — месте, где традиционно отмечают людей, внёсших особый вклад в развитие страны. Указом Президента Российской Федерации государственные награды были вручены артистам, которые на протяжении последних лет активно участвуют в патриотических концертах и гуманитарных культурных инициативах.

Инициатором награждения выступила "Русская Медиагруппа". Холдинг системно реализует масштабные проекты, направленные на поддержку военнослужащих, работников оборонно-промышленного комплекса и жителей регионов, где особенно востребованы внимание, поддержка и живая связь с большой страной. Артисты, получившие награды, неоднократно становились участниками этих программ, выезжали с концертами в новые регионы, на промышленные предприятия и непосредственно на линию соприкосновения.

Артисты, отмеченные государством

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, были названы имена тех, чья работа получила высокую оценку на государственном уровне. Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" был награждён заслуженный артист РФ Александр Маршал. Медали "За труды в культуре и искусстве" получили Роман Архипов, Ирина Дубцова и Андрей Дубровин — вокалист группы "Земляне".

Отдельного внимания удостоились и сотрудники "Русского Радио", чья организационная и продюсерская работа стала важной частью реализации патриотических проектов. За сценой и вне эфира они обеспечивали возможность для артистов выступать в самых непростых условиях, сохраняя высокий профессиональный уровень мероприятий.

Сцена как форма служения

Для многих исполнителей участие в патриотических концертах стало не разовой акцией, а осознанной частью творческого пути. Выступления проходили в рамках марафонов Агитбригады "Русского Радио", проекта "Музыка в цехах" телеканала RU.TV, программы "Песни и кино — нашим героям" и других инициатив холдинга.

"Для артиста нет большей чести, чем делиться своим творчеством с теми, кто защищает родину. Эта награда — признание того, что наше искусство нужно людям в самые важные моменты. И я благодарна "Русской Медиагруппе" за эти концерты, которые делают артистов и зрителей ближе", — поделилась после церемонии Ирина Дубцова.

Такие выступления нередко проходят вне привычных концертных залов — на заводских площадках, в воинских частях, временных сценах и ангарах. Музыка в этих условиях становится не фоном, а живым диалогом между артистом и зрителем.

Музыка, которая поддерживает

Гражданская позиция исполнителей, их готовность в любой момент быть рядом со своей страной и поддерживать тех, кто работает и служит в сложных условиях, не остались незамеченными. Поддержка военных и тружеников ВПК приобрела не декларативный, а практический характер — через личное участие, живое общение и искреннее творчество.

"Когда ты выходишь на сцену перед нашими ребятами на линии соприкосновения или на оборонных заводах, понимаешь, что твоя песня — это больше, чем просто музыка. Это глоток воздуха, это связь с домом. Получить государственную награду за такую работу — это значит, мы делаем действительно важное дело", — отметил Александр Маршал.

География патриотических проектов

За три года реализации патриотических программ "Русской Медиагруппы" артисты побывали во многих городах страны. Концерты проходили в Луганске, Донецке, Мелитополе, Феодосии, Севастополе, Санкт-Петербурге, Московской области, Нижнем Новгороде, Челябинске, Серпухове, Курске, Нижнем Тагиле и других населённых пунктах.

Эти поездки стали продолжением традиций, заложенных ещё в XX веке, когда артисты выезжали к солдатам и рабочим, чтобы поддержать их словом и песней. Современные проекты во многом переосмыслили этот опыт, сохранив главное — искренность и ощущение общей цели.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
