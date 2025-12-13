Наследство Делона заморозили в двух странах: битва детей переросла в международный скандал

Дети Алена Делона спорят в суде из-за наследства

Конфликт вокруг наследства легендарного актёра получил новое развитие и вышел за рамки семейного спора. Судебные разбирательства между детьми Алена Делона затянулись и приобрели международный масштаб. Об этом сообщает французская пресса.

Фото: commons.wikimedia.org by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ален Делон

Семейная драма после ухода легенды

Спустя полтора года после смерти Алена Делона его семья продолжает жить в режиме затяжного конфликта. Опасения актёра, который при жизни не раз говорил, что боится посмертных скандалов между детьми, оправдались полностью. Несмотря на заранее подготовленные документы и попытку чётко распределить имущество, наследственный вопрос стал причиной открытой войны между наследниками.

Очередной виток противостояния связан с решением младшего сына артиста, 31-летнего Алена-Фабьена, официально сократившего имя до "Ален Делон". Он подал иск с требованием исключить свою сестру Анушку из числа наследников и лишить её прав на имущество и бренд, связанный с именем отца. Таким образом, спор перешёл из плоскости внутрисемейных разногласий в юридическую битву сразу в двух странах.

Судебные процессы во Франции и Швейцарии

Наследственные разбирательства параллельно рассматриваются судами Франции и Швейцарии. Осенью 2025 года во Франции начался процесс по аннулированию завещания, подписанного в 2022 году. Вслед за этим Ален-Фабьен подал иск в Швейцарии, настаивая на заморозке исполнения этого документа.

Именно в Швейцарии, по данным зарубежных СМИ, назначены новые слушания — они должны состояться в марте 2026 года. До вынесения окончательных решений суды приостановили все выплаты по наследству, поэтому ни один из членов семьи сейчас не имеет доступа к денежным средствам и активам.

Спорное завещание 2022 года

Ключевой причиной конфликта стало завещание, подписанное Аленом Делоном в 2022 году, когда актёр проходил восстановление после инсульта. По утверждению младшего сына, именно этот документ радикально изменил баланс сил внутри семьи. Большая часть состояния, а также исключительные права на использование имени Alain Delon были переданы Анушке — единственной дочери артиста.

Ален-Фабьен подчёркивает, что не оспаривает предыдущее завещание 2015 года, которое считает справедливым и составленным в ясном уме. Однако документ 2022 года, по его словам, был подписан в период физической и психологической уязвимости отца. Сын настаивает, что в таком состоянии Делон мог не до конца осознавать последствия своих решений.

Использование имени и бренда Alain Delon

Дополнительным раздражающим фактором для Алена-Фабьена стало то, как Анушка начала распоряжаться полученными правами. В 2024 году она зарегистрировала бренд спортивной одежды с элементами гольф-стиля под именем Alain Delon и запустила коммерческие продажи в Малайзии.

Младший сын считает, что это прямое подтверждение чрезмерного контроля сестры над наследием отца. Он утверждает, что Анушка могла оказывать влияние на решения, связанные как с передачей ей акций компании, управляющей брендом, так и с формированием самого завещания. В качестве компромисса он предлагает признать документ 2022 года недействительным и аннулировать дарственную, по которой сестра получила контрольный пакет акций.

Первоначальное распределение наследства

О том, что Ален Делон заранее позаботился о разделе имущества, стало известно ещё в 2024 году. Актёр не скрывал, что хотел избежать публичных конфликтов между детьми после своей смерти. Согласно первоначальной воле, его состояние, оцениваемое примерно в 245 миллионов евро, предназначалось трём официально признанным детям: старшему сыну Энтони, дочери Анушке и младшему сыну Алену-Фабьену.

По этой схеме половина активов отходила Анушке, а оставшаяся часть делилась между братьями. Однако даже такой, на первый взгляд, продуманный подход не смог предотвратить обострение отношений, которые в семье Делона всегда были непростыми.

Тяжёлые отношения между отцом и сыновьями

Особенно сложными были связи Алена Делона с сыновьями. Энтони Делон позже подробно писал об этом в своих мемуарах. Он признавался, что жил в постоянном страхе перед отцом, ощущая напряжение буквально с первых минут пробуждения. По его словам, жёсткий характер актёра проявлялся не только на словах.

Энтони утверждал, что однажды отец запер его в вольере с собаками, пытаясь таким образом "воспитать характер". Эти признания лишь подчёркивают, насколько непростой была атмосфера в семье задолго до начала наследственных споров.

Конфликты ещё при жизни актёра

Противостояние между наследниками началось задолго до смерти Делона. В 2019 году рядом с актёром появилась сиделка японского происхождения Хироми Роллин. По слухам, артист был настолько увлечён женщиной, что говорил о возможной свадьбе. Его дети восприняли это как серьёзную угрозу будущему наследству.

Через суд они добились увольнения и выселения Роллин из дома, а также обвинили её в исчезновении крупных сумм со счетов. Этот эпизод стал точкой невозврата: отношения между наследниками окончательно испортились, а конфликт лишь усиливался по мере ухудшения состояния актёра.

Резонансные заявления и реакция общества

Когда журналисты спросили Алена-Фабьена, не считает ли он, что публичные судебные войны бросают тень на имя великого актёра, его ответ оказался жёстким. Он заявил, что отец "сам опорочил себя", позволяя неоднозначные высказывания и поступки. Эти слова вызвали бурную реакцию в медиа и среди поклонников Делона, для которых его образ остаётся символом целой эпохи в кино.

Что решит суд в 2026 году

Следующее заседание назначено на 9 марта 2026 года в Париже. Суду предстоит оценить законность завещания 2022 года, действия Анушки, а также обстоятельства передачи ей акций компании Alain Delon. От этого решения будет зависеть судьба не только многомиллионного состояния, но и самого бренда, связанного с именем актёра.

Если документ признают недействительным, наследство распределят по прежней схеме, зафиксированной в 2015 году. В противном случае Анушка окончательно закрепит за собой статус главной наследницы и фактической хранительницы имени и коммерческого наследия Алена Делона.