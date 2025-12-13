Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не шампанское и не куранты: что Денис Клявер считает главным условием удачного Нового года

Денис Клявер любит праздновать Новый год в окружении родных
Шоу-бизнес

В эфире радиостанции "Юмор FM" состоялся особенный марафон под названием "Миллион за улыбку". Открыл праздничную музыкальную программу Денис Клявер, который не только подарил слушателям заряд позитива и предновогоднего настроения, но и поделился личными итогами уходящего года, а также раскрыл свои главные секреты, связанные с встречей Нового года.

Денис Клявер
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Денис Клявер

Знаковый год для артиста и его семьи

Для Дениса Клявера уходящий 2025 год оказался по-настоящему особенным. Круглые даты отметили не только сам певец, но и самые важные женщины в его жизни: его мама, супруга и дочь. Это совпадение сделало год ещё более значимым и запоминающимся для всей семьи.

Творческие успехи и главное достижение

Творческая сфера также не осталась без внимания. Год выдался весьма насыщенным: Денис Клявер отметил его масштабным юбилейным шоу. Зрители смогут увидеть телеверсию этого грандиозного события совсем скоро. Однако, по словам самого артиста, главным достижением уходящего года стало создание и выпуск песни "Друзья родителей — мои друзья".

"Это история, которая близка каждому. Я искренне счастлив, что запечатлел её в буквах и в нотах. И теперь она будет в каждой семье", — сказал певец.

Эта композиция, по его мнению, нашла отклик в сердцах многих слушателей, став своеобразным гимном семейным ценностям и преемственности поколений.

Новый год — время для семьи

Несмотря на плотный гастрольный график и стремительный ритм жизни, который неизбежно сопровождает карьеру артиста, для Дениса Клявера Новый год остаётся священной территорией, предназначенной исключительно для семьи. Певец назвал этот праздник "очень тактильным", особо подчеркнув, что физическое присутствие родных рядом — это и есть истинное счастье.

"Все родные и близкие, которые всё время заняты, каким-то образом всё-таки собираются. И вот именно в этой сцепке ты понимаешь: вот оно, счастье настоящее. Поэтому это такая у меня традиция", — поделился своими мыслями певец.

Эта традиция собирать всю семью вместе в новогоднюю ночь является для него одной из самых ценных.

Вера в новогодние приметы

Денис Клявер признался, что верит в народную мудрость "Как год встретишь, так его и проведёшь". Именно поэтому он старается входить в новый календарный цикл в окружении максимально большой и тесной компании своих родственников. Такая встреча Нового года, по его убеждению, закладывает позитивный фундамент на все последующие месяцы.

В преддверии праздников Денис Клявер отметил, что в предновогодней суете особенно важно добавить жизни "классного шарма и суперского флёра". Это означает не только подготовку к самому празднику, но и создание особой атмосферы, наполненной радостью, теплом и предвкушением чего-то волшебного.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
