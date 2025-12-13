Долина и Зарубина здесь ни при чём: Соседов раскрыл, для кого на самом деле писали Погоду в доме

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Песню "Погода в доме" писали для Пугачёвой — Сергей Соседов
Шоу-бизнес

Песня "Погода в доме", ставшая визитной карточкой Ларисы Долиной и любимая многими поколениями слушателей, имеет свою не менее увлекательную, чем сама композиция, предысторию. Как выяснилось, изначально этот музыкальный шедевр предназначался совсем другой исполнительнице, а его путь к Ларисе Александровне был тернист и полон творческих перипетий.

Сергей Соседов
Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сергей Соседов

Неожиданный поворот: Пугачёва и её выбор

Известный музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Teleprogramma.org любопытными деталями создания песни "Погода в доме". По его словам, авторы Михаил Танич и Руслан Горобец видели эту композицию в исполнении самой Аллы Пугачёвой. Михаил Исаевич Танич лично рассказывал об этом Соседову. Однако судьба распорядилась иначе. В тот период Алла Борисовна была занята другими делами, в частности, строительством дачи, поэтому не смогла принять предложение. Это открыло дорогу для других артистов.

"Песню "Погода в доме" писали для Пугачёвой, а не для Зарубиной и не для Долиной. Я историю эту хорошо знаю от Михаила Танича, из первых уст. Ну, может быть, конечно, Зарубиной тоже это предлагали, может быть, хотели предложить. Алле Пугачёвой тогда было не до песен, она дачу строила, отказалась петь. Тогда решили дать Долиной", — рассказал Сергей Соседов.

Танич и его видение: кто "его" певица?

Интересно, что Михаил Танич, по воспоминаниям Соседова, не был в восторге от идеи отдать песню Ларисе Долиной. Он не считал её своей исполнительницей, находя в её манере исполнения излишний пафос. Танич предпочитал артисток, близких ему по духу, тех, кого он называл "лимитчицами", "девочками-простушками", как, например, Любовь Успенская или Алёна Апина. Его собственное происхождение из простых людей, видимо, накладывало отпечаток на его предпочтения в музыке и исполнителях.

Несмотря на первоначальное нежелание Танича, Лариса Долина проявила настойчивость. Она активно добивалась права исполнить песню, буквально "взяв в оборот" авторов. Её упорство и желание принесли свои плоды, и в итоге Михаил Танич и Руслан Горобец уступили.

Творческие муки в студии

Процесс записи песни с Ларисой Долиной оказался непростым для авторов. Михаил Танич делился с Соседовым, что они с Русланом Горобцом "намучились" с певицей. Им было сложно добиться от неё того звучания, которое они задумывали. Долина стремилась продемонстрировать вокальные возможности, исполняя партию академично, в то время как авторы хотели чувств и эмоций.

"Горобец мучился с ней в студии, было около 15 дублей, наверное, сделано, пока Лариса нашла нужную интонацию. Он просил её уже не петь, а шептать. В общем, устали авторы как собаки с ней. Вот она спела. Ну и, естественно, взяла весь альбом "Погода в доме", — заключил Соседов.

Версия Зарубиной: чья песня на самом деле?

Недавно певица Ольга Зарубина также высказала свою версию событий, заявив, что "Погода в доме" была написана именно для неё. По её словам, композитор Руслан Горобец сам говорил ей об этом. Однако в тот период Зарубина находилась в США, что и послужило причиной передачи песни Ларисе Долиной. Более того, Зарубина утверждает, что Горобец в студии учил Долину петь, используя её, Зарубиной, интонации. Эта версия добавляет ещё один слой интриги к уже известной предыстории хита.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
