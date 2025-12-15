Её давно хоронили в заголовках, а она играет на Бронной: как сейчас живёт Клара Новикова

Клара Новикова восхищает поклонников энергией и жизнелюбием

Клара Новикова, чьё имя прочно ассоциируется с искромётным юмором и неповторимым одесским колоритом, давно завоевала сердца зрителей задолго до того, как стендап стал мейнстримом. Её образ "тёти Сони" — обаятельной одесситки, постоянно попадающей в забавные переделки, стал настоящей визитной карточкой артистки. 12 декабря народная любимица отметила свой 79-й день рождения.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Клара Новикова

Развенчание мифов о здоровье

На протяжении многих лет в средствах массовой информации периодически появлялись слухи о якобы серьёзной болезни Клары Новиковой. В 2019 году в эфире программы "Судьба человека" артистка решительно опровергла эти домыслы, обратившись к журналистам с призывом не "хоронить живых людей".

"Слухи о моей болезни всё равно не дают покоя людям. Журналисты берут интервью по телефону. Выносят в заголовки неправду. Понимаю, что журналистика — сложная профессия, но так действовать нельзя", — заявила тогда Новикова.

При этом она откровенно призналась, что много лет назад действительно столкнулась с онкологическим заболеванием, но сумела его победить.

Испытание утратой

Второй и, как оказалось, последний супруг Клары Новиковой Юрий Зерчанинов был человеком творческим: он работал в журнале "Юность" и занимался спортивной журналистикой. Именно он стал для артистки главной опорой в тот непростой период, когда много лет назад ей был поставлен страшный диагноз.

"В те годы можно сказать, что муж Юрий переболел вместе со мной. Он помог мне преодолеть все трудности. На помощь дочери я не могла рассчитывать. У неё были экзамены в школе", — с теплотой вспоминала Клара Борисовна.

Юрий был старше своей супруги на 17 лет. Новикова с улыбкой вспоминает, как при знакомстве с отцом, тот в шутку заметил: "Поздравляю, теперь у тебя есть дедушка!". Отношения с будущим мужем развивались постепенно.

"Я влюбилась в него не сразу. Мы долго встречались, перезванивались, дружили. Покорило его чувство юмора. Хотя некоторых шуток я не понимала. Как-то пришла к нему в гости, а он говорит: "Принеси суп из холодильника". Открыла дверцу, а оттуда выпал бюст Ленина. Я хлопнула дверью и пошла домой. Юра потом обижался, что я не оценила его юмор", — делилась Новикова.

Пара сыграла свадьбу в 1975 году, а спустя два года на свет появилась их дочь Маша, которая сегодня занимается преподаванием. Юрий Зерчанинов ушёл из жизни в 2009 году, когда Клара Новикова находилась на гастролях.

"После одного концерта вернулась в номер, в это время раздался звонок: "Беспокоят из Боткинской больницы, примите наши соболезнования". У меня упал телефон, разбился. Я прилетела на следующий день, мы, конечно, помянули его. Это было так светло, мы вспоминали его смешным, нелепым. Юра был живым, очень живым человеком", — рассказывала актриса.

Крепкие семейные узы

Клара Новикова — счастливая бабушка троих внуков: Льва, Анны и Андрея. Осенью 2019 года некоторые СМИ распространили информацию о том, что её внук Лев, которому тогда был 21 год, якобы выселил артистку из её квартиры. Новикова прокомментировала эту ситуацию с присущим ей юмором.

"Я действительно временно переехала жить в Серебряный Бор. Журналисты спросили меня: "Вы вернётесь в свою квартиру?" Я иронично ответила: "Если позволят!" А раздули такую историю", — с улыбкой вспоминала Новикова.

Артистка нечасто делится подробностями о своей семье, но в 2024 году она рассказала о своей внучке Анне. Анна дважды бросала вузы, не завершив обучение, но сейчас живёт в Европе и поступила в университет, где готовят специалистов для театра кукол — артистов и декораторов.

Неугасающая энергия и творчество

В свои 79 лет Клара Новикова находится в прекрасной форме и продолжает активно заниматься творчеством. Она задействована в спектаклях Театра на Малой Бронной, где успешно исполняет драматические роли, регулярно появляется на телевидении и активно гастролирует. Артистка поражает своей энергией и подтянутостью.

Клара Новикова всегда выходит из дома с макияжем, куда бы она ни шла. Она говорила, что готова даже лечь под нож пластического хирурга, лишь бы продолжать нравиться самой себе.