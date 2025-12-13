Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Картофельная запеканка с сыром заменяет пюре на праздничном столе — Simply Recipes
Мороз усилил вкус зимних овощей на огороде — Mein Schoener Garten
Игорь Додон заявил о критической зависимости бюджета Молдавии от западных спонсоров
Археологи нашли могилу шаманки возрастом 9000 лет в Бад-Дюрренберге
Фарфор, керамика и камень остаются основными материалами для ванной — Martha Stewart
Ликопин в помидорах снижает артериальное давление
Короткоходная схема повысила мощность атмосферных двигателей — Jalopnik
Переросшие кабачки используют для приготовления домашнего кетчупа — кулинары
Украшение дома без елки подходит для семей с детьми и животными — Idealista

Юрий Лоза выступил за чистую лирику: он вспомнил артиста, умевшего колоть словами без мата

Юрия Лоза высказался против использования мата в песнях
Шоу-бизнес

Известный музыкант Юрий Лоза выразил полную поддержку инициативе депутата Государственной Думы Андрея Свинцова, направленной на избавление российских песен от нецензурной лексики. Предложение парламентария, озвученное ранее через издание НСН, призывает артистов к переработке или полному отказу от матерных выражений в своих композициях с угрозой возможных санкций, включая штрафы и блокировку контента. Свинцов настаивает на использовании "нормального русского языка или любых других языков" для создания текстов.

Певец Юрий Лоза
Фото: commons.wikimedia.or by ЗЕМЛЯНЕ * НП ЦДЮТ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Певец Юрий Лоза

Мат как признак скудости словарного запаса

Сам Юрий Лоза давно и последовательно выступает против присутствия мата в массовой культуре. По его мнению, использование нецензурной лексики зачастую свидетельствует о нехватке у автора слов, эпитетов и сравнений.

"Когда у человека маленький словарный запас, он использует мат для связки слов. Это показывает, что ему просто не хватает конкретных эпитетов и сравнений. И тут дыры затыкаются нецензурными словами", — пояснил музыкант.

Он образно сравнивает мат с "забором, который городит хозяин участка, чтобы скрыть убогость своего домика". Лоза подчёркивает, что истинное мастерство проявляется в способности создавать яркие и выразительные тексты без использования обсценной лексики, приводя в пример "больших поэтов-песенников, которые придумывали свои собственные слова, если им не хватало имеющихся".

"Вот это действительно высший пилотаж. А когда люди вставляют в песни матерные выражения — это просто убогость", — заключил Лоза.

Забота о подрастающем поколении и культурное наследие

Музыкант убеждён, что песни, содержащие мат, оказывают негативное влияние на детей, которые воспринимают их как норму.

"Дело в том, что эти песни слышат наши дети. И они полагают, что, раз всё это звучит со сцены, значит, так и надо. И сейчас многие из них даже не ругаются, а разговаривают матом", — обеспокоен Лоза.

Он считает, что "перемонтировать" песни с матом давно пора, и призывает к активным действиям по защите национальной культуры. Лоза вспоминает советское время, когда нецензурная лексика в музыке была практически исключена. В качестве примера высокого мастерства он приводит монолог Михаила Жванецкого "Рассказ подрывника", отмечая, что он там не произносит ни одного матерного слова, но всё читается за текстом и звучит в голове.

"Вот это высшее проявление мастерства. Поучитесь у него", — призывает Юрий Лоза.

Таким образом он дал понять, что использование мата в песнях и в речи — это не необходимости, а всего лишь вредная привычка, которую нужно искоренять.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева
Военные новости
Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева
Срок службы флизелиновых обоев составляет 15–20 лет
Недвижимость
Срок службы флизелиновых обоев составляет 15–20 лет
Платье-пиджак создаёт универсальный праздничный образ — модель Хантингтон-Уайтли
Красота и стиль
Платье-пиджак создаёт универсальный праздничный образ — модель Хантингтон-Уайтли
Популярное
ЦБ России сообщил о плане по наказанию ЕС за кражу российских активов

Банк России впервые впервые подробно прокомментировал возможные действия в связи с инициативами Евросоюза по воровству замороженных российских активов.

Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
Бои за Купянск: Киев пытается опровергнуть потерю города любой ценой
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Каракумы лишаются своего проклятия: Врата ада гаснут, оставляя вопросы, от которых мурашки
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Последние материалы
Ребаунд-тренировка превращает зарядку в игровой формат движения — Prevention
Морские слизни считаются самыми глубоководными рыбами на Земле
Мороз усилил вкус зимних овощей на огороде — Mein Schoener Garten
Налоги и платные услуги повысили цену бронирований — турэксперт Гажиенко
Игорь Додон заявил о критической зависимости бюджета Молдавии от западных спонсоров
Археологи нашли могилу шаманки возрастом 9000 лет в Бад-Дюрренберге
Фарфор, керамика и камень остаются основными материалами для ванной — Martha Stewart
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Ликопин в помидорах снижает артериальное давление
Белокрылка размножается в теплице из-за высокой влажности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.