Юрий Лоза выступил за чистую лирику: он вспомнил артиста, умевшего колоть словами без мата

Юрия Лоза высказался против использования мата в песнях

Известный музыкант Юрий Лоза выразил полную поддержку инициативе депутата Государственной Думы Андрея Свинцова, направленной на избавление российских песен от нецензурной лексики. Предложение парламентария, озвученное ранее через издание НСН, призывает артистов к переработке или полному отказу от матерных выражений в своих композициях с угрозой возможных санкций, включая штрафы и блокировку контента. Свинцов настаивает на использовании "нормального русского языка или любых других языков" для создания текстов.

Фото: commons.wikimedia.or by ЗЕМЛЯНЕ * НП ЦДЮТ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Певец Юрий Лоза

Мат как признак скудости словарного запаса

Сам Юрий Лоза давно и последовательно выступает против присутствия мата в массовой культуре. По его мнению, использование нецензурной лексики зачастую свидетельствует о нехватке у автора слов, эпитетов и сравнений.

"Когда у человека маленький словарный запас, он использует мат для связки слов. Это показывает, что ему просто не хватает конкретных эпитетов и сравнений. И тут дыры затыкаются нецензурными словами", — пояснил музыкант.

Он образно сравнивает мат с "забором, который городит хозяин участка, чтобы скрыть убогость своего домика". Лоза подчёркивает, что истинное мастерство проявляется в способности создавать яркие и выразительные тексты без использования обсценной лексики, приводя в пример "больших поэтов-песенников, которые придумывали свои собственные слова, если им не хватало имеющихся".

"Вот это действительно высший пилотаж. А когда люди вставляют в песни матерные выражения — это просто убогость", — заключил Лоза.

Забота о подрастающем поколении и культурное наследие

Музыкант убеждён, что песни, содержащие мат, оказывают негативное влияние на детей, которые воспринимают их как норму.

"Дело в том, что эти песни слышат наши дети. И они полагают, что, раз всё это звучит со сцены, значит, так и надо. И сейчас многие из них даже не ругаются, а разговаривают матом", — обеспокоен Лоза.

Он считает, что "перемонтировать" песни с матом давно пора, и призывает к активным действиям по защите национальной культуры. Лоза вспоминает советское время, когда нецензурная лексика в музыке была практически исключена. В качестве примера высокого мастерства он приводит монолог Михаила Жванецкого "Рассказ подрывника", отмечая, что он там не произносит ни одного матерного слова, но всё читается за текстом и звучит в голове.

"Вот это высшее проявление мастерства. Поучитесь у него", — призывает Юрий Лоза.

Таким образом он дал понять, что использование мата в песнях и в речи — это не необходимости, а всего лишь вредная привычка, которую нужно искоренять.