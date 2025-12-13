Не занималась рестораном особо: в чём на самом деле заключалась роль Булановой в бизнесе

Татьяна Буланова призналась, что была только лицом ресторана

Певица Татьяна Буланова впервые приоткрыла завесу тайны над причинами прекращения деятельности своего ресторанного бизнеса в Санкт-Петербурге. Артистка призналась, что не была глубоко вовлечена в операционное управление проектом, поскольку основная ответственность лежала на её супруге.

Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Буланова

"Я не занималась рестораном особо. Я была просто лицом. Занимался муж, там были управляющие, шеф-повара, администраторы и так далее. Я была только так — приходящее, название…" — поделилась Татьяна Буланова на XIII Народной премии "Звёзды Дорожного радио".

Эти слова певицы проливают свет на её роль в этом предприятии, которая, по её собственному признанию, сводилась к имиджевой составляющей. Основная же тяжесть организационных и управленческих задач легла на плечи её мужа, который и принимал важные решения, связанные с функционированием и с закрытием ресторана.

Личность вне сцены: простота и узнаваемость

Помимо деловых вопросов, Татьяна Буланова также коснулась темы своей повседневной жизни, подчеркнув свою скромность и близость к обычным людям. Певица рассказала, что в быту она предпочитает простые вещи и не стремится к излишней публичности вне сцены.

"В обычной жизни я довольно простой человек: езжу на общественном транспорте, хожу в уггах, и меня даже никто не узнаёт", — призналась артистка.

Это откровение демонстрирует контраст между её сценическим образом и реальной жизнью. Способность оставаться незамеченной в толпе, пользоваться общественным транспортом и носить удобную, неброскую обувь, такую как угги, говорит о её желании вести обычный образ жизни, свободный от постоянного внимания поклонников и папарацци. Такая позиция позволяет ей сохранять личное пространство и чувствовать себя комфортно вдали от суеты шоу-бизнеса.

Философия жизни: баланс между публичностью и приватностью

Признания Татьяны Булановой отражают её стремление к балансу между профессиональной деятельностью и личной жизнью. Её роль в ресторанном бизнесе, как она сама описывает, была скорее символической, что позволило ей избежать погружения в сложные управленческие процессы. В то же время её готовность делиться подробностями о своей повседневной жизни, включая использование общественного транспорта и предпочтение простой одежды, показывает её как человека, который ценит искренность и не боится быть собой.

Такой подход к жизни, где публичный образ гармонично сочетается с приватной простотой, позволяет артистке сохранять душевное равновесие и оставаться близкой к своей аудитории. Её слова о том, что её "даже никто не узнаёт", когда она одета в угги и едет в метро, подчёркивают её способность находить моменты уединения и нормальной жизни, несмотря на известность. Это демонстрирует зрелость и осознанность в управлении своей публичностью, позволяя ей сохранять связь с реальностью и не терять себя в мире славы.