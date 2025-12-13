Фанаты навесили ярлык идеальной семьи, но это не так: Самойлова раскрыла страшные вещи про свою дочь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

В прошлом году Оксана Самойлова поделилась с поклонниками тревожной новостью: её старшая дочь Ариела, казалось, вышла из-под контроля. Подростковые эксперименты с внешностью — выщипанные брови, яркий макияж и вызывающая одежда — стали поводом для беспокойства. Теперь, в новом выпуске семейного шоу на VK Видео, модель вновь вернулась к этой непростой главе своей жизни, раскрыв новые грани семейных отношений. Об этом пишет "СтарХит".

Джиган и Оксана Самойлова
Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Джиган и Оксана Самойлова

Подростковый бунт и родительские тревоги

Оксана Самойлова призналась, что прошедший год стал для неё настоящим испытанием, едва не заставив её поседеть. Сначала причиной стресса стал муж, а затем — старшая дочь, которая стремительно трансформировалась из милого ребёнка в подростка с неформальными взглядами. Этот период был особенно тяжёлым, о чём модель говорит с явным волнением.

"С 12 до 13,5 лет мы проживали страшнейшие периоды. И попытки суицида — чего только не проживали… Это кошмар!" — делится Оксана.

Она с облегчением отмечает, что сейчас ситуация стабилизировалась. Этому поспособствовало то, что Самойлова пересмотрела собственные материнские взгляды и стала относиться к девочке с большим пониманием.

"Когда я приняла Ари со всеми тёмными сторонами, загонами и тараканами — мы с ней сошлись в едином потоке, как в детстве", — сказала Оксана.

Иллюзия идеальности и реальность жизни

37-летняя бизнесвумен подчеркнула, что в её семье всегда существовали трудности, однако публика в социальных сетях привыкла видеть лишь безупречные картины.

"Эти идеальные прекрасные дети, эти идеальные прекрасные родители, идеально прекрасная картинка, идеально прекрасная пара — люди сами дали нам этот ярлык. Я ни разу не сказала, что это так и есть. Но, как бы там ни было, так, как есть сейчас, быть не должно", — заявила Самойлова.

Она считает, что общественное восприятие часто расходится с действительностью и важно признавать наличие проблем, а не скрывать их за фасадом идеальности.

Трещины в браке: разные вселенные

После того, как отношения с Ариелой наладились, семью постиг новый удар: брак Оксаны с Джиганом дал трещину, которую, по её словам, уже невозможно склеить. Рэпер, похоже, ещё надеется сохранить союз, но Оксана настроена решительно.

"Денис просто живёт самостоятельную жизнь. Так, как он хочет, как ему комфортно — этим всё сказано. Он просто существует в параллельной Вселенной. Есть семья, а есть Денис", — рассказала Оксана.

Сам певец, в свою очередь, признаёт, что быть им и быть с ним — задача не из лёгких.

"Покачались, надо и покушать. Вы спрашиваете меня: что такое быть Джиганом? Вот что это значит: 24/7 кач, еда и концерты", — с улыбкой говорит 40-летний исполнитель.

Таким образом он намекнул на свой специфичный образ жизни, выдержать который под силу не каждой женщине, однако он продолжает видеть именно в Оксане свою спутницу жизни.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Красота и стиль
Шоу-бизнес
Горячие точки
Популярное
Последние материалы
