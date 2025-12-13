Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Малоподвижность усиливает отёки и боль в коленях у взрослых — тренеры
Гибридные кроссоверы с последовательной схемой способны проезжать до 1250 км
Обработка металла и древесины зимой предотвращает поломки инструмента весной
Жители Хеба в Чехии страдают от подземного гула — специалисты
Пульс в покое отражает уровень восстановления после нагрузок — тренеры
Окаменелый мечехвост показал болезни животных до эпохи динозавров — Earth
Штраф за отсутствие ОСАГО будут назначать не чаще одного раза в сутки
Мария Погребняк пригласила Ларису Долину жить у неё
Нижний полив через поддон снижает риск грибковых болезней рассады

Не только звезда телевидения: Роза Сябитова нашла ещё один способ зарабатывать огромные деньги

Роза Сябитова берёт 125 тысяч рублей за личные консультации
Шоу-бизнес

Известная сваха Роза Сябитова не только покоряет телеэкраны, но и активно помогает людям обрести счастье в личной жизни, предлагая комплексные услуги по построению отношений. Стоимость такого преобразующего пути составляет 125 тысяч рублей. Помимо своей телевизионной деятельности, Роза Сябитова проводит индивидуальные консультации, доступные как в онлайн, так и в офлайн-формате, как сообщает издание "Звездач".

Роза Сябитова
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Роза Сябитова

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Как выяснилось, час личной сессии с Розой Сябитовой оценивается в 25 тысяч рублей. Однако, если речь идёт о полном решении проблем в отношениях, то эта сумма возрастает до упомянутых 125 тысяч рублей. Такой подход подчёркивает глубину и комплексность работы, которую сваха предлагает своим клиентам, стремясь не просто дать советы, а добиться реальных, долгосрочных изменений.

Материальное благополучие как результат профессиональной деятельности

Успешная деятельность Розы Сябитовой в сфере взаимоотношений позволила ей сформировать внушительный портфель недвижимости. Это свидетельствует не только о её профессиональных достижениях, но и о финансовой стабильности, достигнутой благодаря её работе.

В собственности свахи находится уютная квартира площадью 50 квадратных метров, расположенная в одном из московских панельных многоэтажных домов. Кроме того, в её владении имеются апартаменты площадью 37,6 квадратных метров в районе Южное Чертаново. Особое место в её недвижимости занимает двухэтажный дом в живописном коттеджном поселке Калтино, расположенный на просторном участке в 30 соток. Этот дом, вероятно, служит местом для отдыха и уединения.

Стоит отметить, что у Розы Сябитовой были планы по расширению своего жилищного портфеля за счёт приобретения недвижимости в Объединённых Арабских Эмиратах, однако, по имеющимся данным, эта сделка пока не была завершена.

Забота о здоровье: личные испытания свахи

Недавно Роза Сябитова поделилась с общественностью информацией о проблемах со здоровьем. Она обратилась в медицинское учреждение, где ей было предложено хирургическое вмешательство. Сама 63-летняя сваха рассказала, что причиной обращения в клинику стало её активное участие в одном из реалити-шоу. После интенсивных съёмок у неё возникли боли в руке, что и побудило её пройти детальное обследование. Этот эпизод показывает, что даже публичные люди сталкиваются с личными трудностями и заботятся о своём самочувствии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Наука и техника
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Авто
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Семь вспышек класса М на Солнце 9 декабря — Институт прикладной геофизики
Наука и техника
Семь вспышек класса М на Солнце 9 декабря — Институт прикладной геофизики
Популярное
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью

Новая мода на джинсы 2026 года дарит полную свободу выбора — от строгих стрелок до карго с карманами, и каждая модель подчеркивает индивидуальность.

Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева
Бои за Купянск: Киев пытается опровергнуть потерю города любой ценой
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
ЦБ России сообщил о плане по наказанию ЕС за кражу российских активов
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Каракумы лишаются своего проклятия: Врата ада гаснут, оставляя вопросы, от которых мурашки
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Последние материалы
Гороскоп: 13 декабря ведёт к успеху Водолея и Овна
Шведский винт уменьшает передачу шума через стены
Недостаток влаги приводит к массовому осыпанию яблок
Детская сутулость влияет на развитие прикуса — ортодонты
Короткая тренировка дома активирует все тело за один круг — Fit for Fun
Эти сладости стоит привезти из Италии, чтобы продлить ощущение отпуска — The Guardian
Роза Сябитова берёт 125 тысяч рублей за личные консультации
Груши утоляют голод без резкого скачка сахара — Brunetavkuchyni
Малоподвижность усиливает отёки и боль в коленях у взрослых — тренеры
Содержание кошек с дикими предками ограничили в Великобритании — Hepper
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.