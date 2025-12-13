Не только звезда телевидения: Роза Сябитова нашла ещё один способ зарабатывать огромные деньги

Роза Сябитова берёт 125 тысяч рублей за личные консультации

Известная сваха Роза Сябитова не только покоряет телеэкраны, но и активно помогает людям обрести счастье в личной жизни, предлагая комплексные услуги по построению отношений. Стоимость такого преобразующего пути составляет 125 тысяч рублей. Помимо своей телевизионной деятельности, Роза Сябитова проводит индивидуальные консультации, доступные как в онлайн, так и в офлайн-формате, как сообщает издание "Звездач".

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Роза Сябитова

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Как выяснилось, час личной сессии с Розой Сябитовой оценивается в 25 тысяч рублей. Однако, если речь идёт о полном решении проблем в отношениях, то эта сумма возрастает до упомянутых 125 тысяч рублей. Такой подход подчёркивает глубину и комплексность работы, которую сваха предлагает своим клиентам, стремясь не просто дать советы, а добиться реальных, долгосрочных изменений.

Материальное благополучие как результат профессиональной деятельности

Успешная деятельность Розы Сябитовой в сфере взаимоотношений позволила ей сформировать внушительный портфель недвижимости. Это свидетельствует не только о её профессиональных достижениях, но и о финансовой стабильности, достигнутой благодаря её работе.

В собственности свахи находится уютная квартира площадью 50 квадратных метров, расположенная в одном из московских панельных многоэтажных домов. Кроме того, в её владении имеются апартаменты площадью 37,6 квадратных метров в районе Южное Чертаново. Особое место в её недвижимости занимает двухэтажный дом в живописном коттеджном поселке Калтино, расположенный на просторном участке в 30 соток. Этот дом, вероятно, служит местом для отдыха и уединения.

Стоит отметить, что у Розы Сябитовой были планы по расширению своего жилищного портфеля за счёт приобретения недвижимости в Объединённых Арабских Эмиратах, однако, по имеющимся данным, эта сделка пока не была завершена.

Забота о здоровье: личные испытания свахи

Недавно Роза Сябитова поделилась с общественностью информацией о проблемах со здоровьем. Она обратилась в медицинское учреждение, где ей было предложено хирургическое вмешательство. Сама 63-летняя сваха рассказала, что причиной обращения в клинику стало её активное участие в одном из реалити-шоу. После интенсивных съёмок у неё возникли боли в руке, что и побудило её пройти детальное обследование. Этот эпизод показывает, что даже публичные люди сталкиваются с личными трудностями и заботятся о своём самочувствии.