Погребняк готова сделать для Долиной невероятное: такой шаг выходит за рамки обыкновенной доброты

Мария Погребняк пригласила Ларису Долину жить у неё

Ситуация с квартирой Ларисы Долиной привлекла внимание широкой общественности, и скоро Верховный суд вынесет свой вердикт. Пока же многие известные личности высказывают свои суждения по этому поводу. Среди них — Мария Погребняк, которая поделилась своим видением разрешения этого непростого дела. Об этом сообщает "МК".

Принцип справедливости и законность

Мария Погребняк убеждена, что справедливость в данном случае заключается в возвращении квартиры законному приобретателю. Она подчёркивает, что подобная ситуация может создать опасный прецедент, которым могут воспользоваться недобросовестные люди.

"Конечно, нужно вернуть квартиру, чтобы больше не было прецедентов таких", — заявляет Мария.

Она приводит в пример другие случаи, когда пожилые люди, продав своё жилье, впоследствии заявляют о своей недееспособности, пытаясь вернуть недвижимость. По мнению Погребняк, такой подход является не только юридически некорректным, но и попросту нечестным по отношению к покупателям.

"То есть я сейчас продаю свою квартиру, получаю за неё деньги, иду гуляю, всем дарю подарки, а потом такая: "Боже, я же невменяемая! Слушайте, аннулируем сделку, возвращайте мне квартиру, а я через пару лет верну вам деньги. До свидания!" Ну это же по-человечески неправильно…" — эмоционально комментирует Мария.

Сочувствие и объективность

Несмотря на свою твёрдую позицию относительно законности, Мария Погребняк выражает сочувствие Ларисе Долиной. Она понимает, насколько неприятной и сложной может быть сложившаяся ситуация.

"Её тоже можно понять: мне жалко Ларису Долину, что она оказалась в такой ситуации. Но и ту женщину жалко. И если мы говорим про закон, то, на мой взгляд, нужно вернуть квартиру тому, кто её приобрёл", — рассуждает Мария.

Таким образом, Погребняк призывает к объективному рассмотрению дела, где закон должен стоять на первом месте даже при наличии человеческого сочувствия.

Гостеприимство в случае необходимости

В ходе беседы с корреспондентами Мария Погребняк также ответила на вопрос о готовности приютить Ларису Долину, если бы та оказалась в затруднительном положении. Мария не видит никаких препятствий для такого шага.

"Конечно. Лариса Долина, наши двери всегда открыты для вас", — без колебаний ответила она.

Это заявление демонстрирует не только готовность помочь, но и уважение к личности певицы, несмотря на спорную ситуацию.