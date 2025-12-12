Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астрофизики смоделировали рождение вспышки у чёрных дыр — "Астрофизический журнал"
Брокколи укрепляет иммунитет за счёт сульфорафана — диетологи
Турист из Великобритании отметил высокое качество медицины в Москве - EADaily
Кофейную гущу можно использовать для подкормки пуансеттии раз в месяц — Actualno
Остаточная вода в уплотнителях вызвала примерзание замков
Жёсткие диеты ускоряют обратный набор веса — тренер Гуфранова
Малахов обратил внимание на непопулярность интервью Долиной
Учёные выявили экстремальный климат будущей Пангеи — Бристольский университет
ЦБ России подал иск против Euroclear из-за замороженных активов на сумму 210 млрд

Джиган упрямо верит в лучшее: новая публикация рэпера показала, что он намерен вернуть Самойлову

Джиган отметил годовщину свадьбы с Оксаной Самойловой
Шоу-бизнес

Даже в самый разгар бракоразводного процесса, когда кажется, что все пути назад отрезаны, некоторые события продолжают напоминать о прошлом. Именно так произошло с годовщиной свадьбы рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой. Несмотря на официальное оформление развода, которое находится на стадии рассмотрения, артист не оставил без внимания этот важный для их семьи день.

Джиган
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Джиган

Воспоминания в Сети: репост и послание на иврите

В своём личном блоге Джиган поделился публикацией свадебной фотографии с Самойловой. Это были фотографии со второй свадьбы пары, которая состоялась в честь десятилетнего юбилея их брака. Архивный снимок, запечатлевший счастливые моменты, рэпер сопроводил подписью на иврите. Этот жест, хоть и сделанный в контексте продолжающегося судебного разбирательства, может быть истолкован по-разному: как дань прошлому, как попытка напомнить о былых чувствах или как знак надежды на примирение.

Судебные перипетии и надежды на воссоединение

Напомним, что Оксана Самойлова инициировала бракоразводный процесс 6 октября. До этого момента блогер на протяжении длительного времени отсутствовала в публичном пространстве социальных сетей, что вызвало множество домыслов и предположений среди её подписчиков. В ответ на действия супруги Джиган подал официальное ходатайство о примирении. Это ходатайство было рассмотрено на одном из недавних судебных заседаний, что свидетельствует о том, что процесс развода не является односторонним и содержит элементы попыток сохранить семью.

Разные взгляды на будущее

Недавно Оксана Самойлова в одном из своих интервью поделилась своим видением текущей ситуации. Она отметила, что отношения между ней и Джиганом в настоящее время находятся на хорошем уровне, однако, по её словам, ссоры ещё впереди, когда дело дойдёт до споров, с кем останутся дети.

Сам же рэпер, судя по его действиям, не теряет надежды на воссоединение. Его репост архивных фотографий и подпись на иврите могут быть восприняты как проявление этой надежды. Оксана же, напротив, демонстрирует более решительный настрой. Она более трезво оценивает перспективы их совместного будущего и готова к кардинальным переменам.

Таким образом, ситуация вокруг Джигана и Оксаны Самойловой остаётся напряжённой и многогранной. На фоне официального развода годовщина свадьбы стала поводом для воспоминаний и, возможно, для переосмысления. Пока одни надеются на возвращение к прошлому, другие смотрят в будущее с большей решительностью, оставляя открытым вопрос о том, чем же завершится эта семейная драма.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Красота и стиль
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
США предложили Европе восстановить поставки российских энергоресурсов
Бизнес
США предложили Европе восстановить поставки российских энергоресурсов
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Красота и стиль
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Популярное
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью

Новая мода на джинсы 2026 года дарит полную свободу выбора — от строгих стрелок до карго с карманами, и каждая модель подчеркивает индивидуальность.

Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Наличные платежи на определённые товары в Узбекистане будут под запретом с 1 апреля
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Бои за Купянск: Киев пытается опровергнуть потерю города любой ценой
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
ЦБ России сообщил о плане по наказанию ЕС за кражу российских активов
Каракумы лишаются своего проклятия: Врата ада гаснут, оставляя вопросы, от которых мурашки
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Последние материалы
Брокколи укрепляет иммунитет за счёт сульфорафана — диетологи
Кофейную гущу можно использовать для подкормки пуансеттии раз в месяц — Actualno
Хрустящие куриные крылья можно приготовить в духовке без фритюра — epicurious
Остаточная вода в уплотнителях вызвала примерзание замков
Жёсткие диеты ускоряют обратный набор веса — тренер Гуфранова
Малахов обратил внимание на непопулярность интервью Долиной
Учёные выявили экстремальный климат будущей Пангеи — Бристольский университет
ЦБ России подал иск против Euroclear из-за замороженных активов на сумму 210 млрд
Роза Хутор стал главным зимним курортом для опытных лыжников — гиды
Удаление пня на участке без спецтехники возможно с помощью соды, соли и мицелия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.