Малахов заметил то, о чём предпочли молчать: интервью Долиной оказалось не таким, как ждали

Недавнее появление певицы Ларисы Долиной в студии программы "Пусть говорят" у журналиста Дмитрия Борисова вызвало немало обсуждений. Однако, как отметил телеведущий Андрей Малахов, интерес к этому событию со стороны широкой аудитории оказался куда скромнее, чем можно было ожидать. В своём Telegram-канале Малахов поделился наблюдениями, подкреплёнными данными о зрительских предпочтениях.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Долина

Рейтинги говорят сами за себя

Андрей Малахов опубликовал список самых просматриваемых телепередач за первую неделю декабря. В этом авторитетном перечне, охватывающем период с 1 по 7 декабря, доминировали знакомые многим программы. На первом месте уверенно расположилось шоу "Привет, Андрей!", также в числе лидеров оказались выпуски новостной программы "Вести", всеми любимое "Поле чудес" и ещё один проект Малахова — "Песни от всей души".

"Интервью Ларисы Долиной Дмитрию Борисову (того самого, из-за которого поменяли эфирную сетку) нет даже в десятке самых популярных программ недели", — констатировал Андрей Малахов.

Почему выпуск с Долиной оказался вне топа?

Специальный выпуск "Пусть говорят" с участием Ларисы Долиной вышел в эфир в пятницу, 5 декабря. Обычно программа выходит в будние дни с понедельника по четверг, но в этот раз сетка вещания была скорректирована. Причиной такого решения, как сообщалось, стала особая значимость темы, которую предстояло обсудить. Впервые певица решила публично прокомментировать ситуацию, связанную с продажей её квартиры.

Схема мошенничества: как всё произошло?

Лариса Долина подробно рассказала о том, как стала жертвой мошеннической схемы. По её словам, вся операция была многоэтапной. Артистка призналась, что долгое время была убеждена, будто действует в сотрудничестве со спецслужбами, помогая разоблачить преступников.

Ситуация приобрела скандальный оборот после того, как певица через суд смогла вернуть свою квартиру в центре Москвы. Эта недвижимость была продана за внушительную сумму — 112 миллионов рублей. Долина утверждает, что сделка была совершена под давлением мошенников и все полученные средства были переданы им. В результате покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила назад свои деньги.