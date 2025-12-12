Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбор породы зависит от темпа жизни и здоровья хозяина — Белновости
Восстановлен полный геном египтянина возрастом 4500 лет — gitelescourlis
Мойка при минусе сохранила кузов при соблюдении температуры
Отказ от отработки потребует вернуть стоимость года обучения — Амител
Чарынский каньон зимой раскрывает контрастные цвета скал — гиды
Кожа головы требует очищения каждые 2–3 дня независимо от типа волос — Malatec
Пульверизатор ускоряет уборку и предотвращает разводы
Лапы и область усов кошки обладают высокой чувствительностью — Белновости
Судья отметила недоказанность участия ребёнка в операции — tagesspiegel

Не просто очередной день: Ксения Собчак раскрыла, почему 12 декабря имеет для неё личный смысл

Собчак назвала День Конституции своим личным праздником
Шоу-бизнес

Для известной журналистки и общественной деятельницы Ксении Собчак 12 декабря — не просто очередная дата в календаре. Она называет День Конституции своим "личным праздником", подчёркивая его глубокое, почти семейное значение. Причина такого трепетного отношения кроется в непосредственном участии её отца Анатолия Собчака в процессе разработки основного закона страны, принятого в 1993 году. Он был одним из тех, кто стоял у истоков создания этого фундаментального документа.

Ксения Собчак
Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ксения Собчак

Основа основ: замысел и реальность

По словам Ксении Собчак, изначальный замысел Конституции заключался в формировании прочной правовой базы для государства. Однако, как это часто бывает с масштабными документами, она не избежала критики. Одной из наиболее обсуждаемых тем стало сосредоточение значительных полномочий в руках президента, что вызывало и продолжает вызывать дискуссии среди экспертов и общественности.

"Сегодня для меня такой личный, практически семейный праздник, если честно, потому что мой папа — соавтор Конституции с 93-го года. Эта Конституция много тогда обсуждалась, многие считали, что она изначально давала слишком много власти президенту. Это впоследствии заложило мину замедленного действия", — сказала Собчак в личном блоге.

Принцип действия: соблюдение или переписывание?

Журналистка также подчеркнула свою позицию относительно изменений в основном законе. Она напомнила, что в 2018 году выступала против пересмотра текста Конституции и внесения поправок. Ксения Собчак убеждена, что первостепенной задачей должно стать обеспечение неукоснительного соблюдения уже существующих правовых норм, а не постоянное их изменение. Этот подход, по её мнению, способствует укреплению правовой системы и предсказуемости в обществе.

Рождение главного закона: народное волеизъявление

Действующая Конституция Российской Федерации увидела свет 12 декабря 1993 года. Её принятие стало результатом всенародного голосования, в котором приняли участие более 58 миллионов граждан. По итогам этого масштабного события за утверждение основного закона страны проголосовали 58,43% избирателей, что свидетельствует о широкой поддержке документа населением.

От выходного к памятной дате: эволюция праздника

С 1994 года согласно указам президента Российской Федерации 12 декабря было установлено как государственный праздник — День Конституции. Изначально этот день имел статус нерабочего, что подчёркивало его значимость для страны. Однако начиная с 2005 года он утратил статус выходного дня. Несмотря на это, 12 декабря остаётся важной памятной датой, напоминая о дне, когда был заложен правовой фундамент современной России.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Горячие точки
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Наука и техника
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева
Военные новости
Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева
Популярное
Формальный запрет остаётся, но свет меняется: дискуссия о LED в галогене становится всё острее

Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.

Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Карты перетасованы заново: многополярность разбирает западную монополию на кирпичики нового порядка
США предлагают Европе восстановить импорт энергоресурсов из России
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
То, что вы носили десятилетие, исчезнет уже в 2026-м: вещи, которым мода больше не оставила шанса
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью
Последние материалы
Чарынский каньон зимой раскрывает контрастные цвета скал — гиды
Кожа головы требует очищения каждые 2–3 дня независимо от типа волос — Malatec
Пульверизатор ускоряет уборку и предотвращает разводы
Птицу весом около 2 кг запекают 1,5 – 2 часа при 180°С
Гороскоп: Львы, Овны и Козероги чаще становятся лидерами
Лапы и область усов кошки обладают высокой чувствительностью — Белновости
Судья отметила недоказанность участия ребёнка в операции — tagesspiegel
В Уэльсе найден крупнейший клад римских монет за годы наблюдений — Earth
Упражнения для внутренней части бедра усиливают тонус мышц — фитнес-тренеры
Момордика формирует сладкие плоды в тепле и влажности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.