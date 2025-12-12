Не просто очередной день: Ксения Собчак раскрыла, почему 12 декабря имеет для неё личный смысл

Для известной журналистки и общественной деятельницы Ксении Собчак 12 декабря — не просто очередная дата в календаре. Она называет День Конституции своим "личным праздником", подчёркивая его глубокое, почти семейное значение. Причина такого трепетного отношения кроется в непосредственном участии её отца Анатолия Собчака в процессе разработки основного закона страны, принятого в 1993 году. Он был одним из тех, кто стоял у истоков создания этого фундаментального документа.

Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ксения Собчак

Основа основ: замысел и реальность

По словам Ксении Собчак, изначальный замысел Конституции заключался в формировании прочной правовой базы для государства. Однако, как это часто бывает с масштабными документами, она не избежала критики. Одной из наиболее обсуждаемых тем стало сосредоточение значительных полномочий в руках президента, что вызывало и продолжает вызывать дискуссии среди экспертов и общественности.

"Сегодня для меня такой личный, практически семейный праздник, если честно, потому что мой папа — соавтор Конституции с 93-го года. Эта Конституция много тогда обсуждалась, многие считали, что она изначально давала слишком много власти президенту. Это впоследствии заложило мину замедленного действия", — сказала Собчак в личном блоге.

Принцип действия: соблюдение или переписывание?

Журналистка также подчеркнула свою позицию относительно изменений в основном законе. Она напомнила, что в 2018 году выступала против пересмотра текста Конституции и внесения поправок. Ксения Собчак убеждена, что первостепенной задачей должно стать обеспечение неукоснительного соблюдения уже существующих правовых норм, а не постоянное их изменение. Этот подход, по её мнению, способствует укреплению правовой системы и предсказуемости в обществе.

Рождение главного закона: народное волеизъявление

Действующая Конституция Российской Федерации увидела свет 12 декабря 1993 года. Её принятие стало результатом всенародного голосования, в котором приняли участие более 58 миллионов граждан. По итогам этого масштабного события за утверждение основного закона страны проголосовали 58,43% избирателей, что свидетельствует о широкой поддержке документа населением.

От выходного к памятной дате: эволюция праздника

С 1994 года согласно указам президента Российской Федерации 12 декабря было установлено как государственный праздник — День Конституции. Изначально этот день имел статус нерабочего, что подчёркивало его значимость для страны. Однако начиная с 2005 года он утратил статус выходного дня. Несмотря на это, 12 декабря остаётся важной памятной датой, напоминая о дне, когда был заложен правовой фундамент современной России.