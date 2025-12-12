Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошки метят хозяина своим запахом через прикосновение лап к лицу — Белновости
Эксперты объяснили появление красного пятна в курином яйце — obchodpromiminko
Простой кондиционера вызвал затхлый запах в салоне — ATS Euromaster
В McDonald's показали кухню, где готовят культовый сэндвич — New York Post
Минпромторг разработал новую модель торговли
Китай-город и центр Москвы стали главными точками новогодних прогулок — гиды
Регулярные тренировки дома снижают риск возврата веса после похудения — Malatec
Fermi зафиксировал самый долгий гамма-всплеск в истории наблюдений — Earth
Водители массово обсуждают метод обработки стекла содой — данные carandmotor

Тихий конфликт перед праздником: за что Надежда Кадышева обиделась на телеканал Россия

Кадышева не появится в праздничном шоу на канале "Россия"
Шоу-бизнес

Предновогодний период традиционно становится для артистов временем напряжённой работы и непростых решений. Концерты, корпоративы, и, конечно же, участие в многочисленных телевизионных проектах — всё это требует тщательного планирования и выбора. Однако в случае с Надеждой Кадышевой ситуация приобрела особый оборот, выходящий за рамки обычного предпраздничного графика.

Надежда Кадышева
Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Швец, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Надежда Кадышева

Неожиданный отказ и новый выбор

Известная исполнительница народных песен Надежда Кадышева приняла решение отказаться от участия в праздничной программе одного из федеральных каналов — "России". Этот шаг, безусловно, вызвал удивление у её многочисленных поклонников. Однако, как стало известно, это не означает полного отсутствия артистки в новогоднем эфире. Любимица публики всё равно порадует зрителей своим появлением, но уже на другой площадке — на Первом канале.

Причины, лежащие в основе решения

Как сообщает KP.RU, причиной такого поворота событий стал неприятный осадок, оставшийся после одного из телевизионных обсуждений. Речь идёт о ток-шоу, в рамках которого предметом публичного разбирательства стали личные отношения сына певицы, музыканта Григория Костюка, и его супруги.

Надежда Кадышева всегда отличалась особой деликатностью и стремлением оберегать частную жизнь своей семьи от излишнего внимания общественности. Для неё семейные ценности и личное пространство близких имеют первостепенное значение. Поэтому выход в эфир программы, которая превратила отношения её сына в тему для широкого обсуждения, был воспринят певицей как недопустимое вторжение в её личный мир.

Принципиальная позиция и её последствия

Этот шаг со стороны телеканала и подтолкнул Надежду Кадышеву к принятию принципиального решения. В результате несмотря на отказ от участия в программе канала "Россия", её сын Григорий Костюк и его жена Алёна всё же появятся в новогоднем эфире. Они будут представлены зрителям на НТВ и Первом канале. Сама же Надежда Кадышева, демонстрируя единство с семьёй, присоединится к сыну на главной телесцене страны, на Первом канале. Таким образом, певица продемонстрировала, что для неё важнее сохранить гармонию в семье и защитить её от нежелательного внимания, чем участвовать в проектах, которые могут нарушить этот хрупкий баланс.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Новости спорта
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Наличные платежи на определённые товары в Узбекистане будут под запретом с 1 апреля
Экономика и бизнес
Наличные платежи на определённые товары в Узбекистане будут под запретом с 1 апреля
Семь вспышек класса М на Солнце 9 декабря — Институт прикладной геофизики
Наука и техника
Семь вспышек класса М на Солнце 9 декабря — Институт прикладной геофизики
Популярное
Формальный запрет остаётся, но свет меняется: дискуссия о LED в галогене становится всё острее

Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.

Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Карты перетасованы заново: многополярность разбирает западную монополию на кирпичики нового порядка
США предлагают Европе восстановить импорт энергоресурсов из России
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
То, что вы носили десятилетие, исчезнет уже в 2026-м: вещи, которым мода больше не оставила шанса
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
Глава Банка Италии считает, что наступает эпоха дедолларизации
Глава Банка Италии считает, что наступает эпоха дедолларизации
Последние материалы
Китай-город и центр Москвы стали главными точками новогодних прогулок — гиды
Регулярные тренировки дома снижают риск возврата веса после похудения — Malatec
Садоводы используют сахар как подкормку для сансевиерии — El Cronista
Fermi зафиксировал самый долгий гамма-всплеск в истории наблюдений — Earth
Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева
Водители массово обсуждают метод обработки стекла содой — данные carandmotor
Молодые завроподы вставали на задние ноги для поедания листвы высоких деревьев
Капуста оздоровляет кишечник при низкой калорийности — диетолог Джулия Зумпано
Температура до 39 градусов считается нормой для животных – ветеринар Гольнева
Персиково-розмариновое варенье сочетает сладость и хвойную свежесть — повара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.