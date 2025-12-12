Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Возвращение Долиной на сцену обернулось скандалом: один неудобный вопрос — и охрана пошла в атаку

Журналисты спросили у Долиной, не мучает ли её совесть
Шоу-бизнес

После недавних событий, вызвавших бурное обсуждение в интернете, Лариса Долина вновь появилась на публике. Певица дала концерт в Наро-Фоминске, ознаменовав своё возвращение на сцену. Однако, как передаёт Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, это выступление не обошлось без внимания журналистов, которые попытались получить комментарии артистки по поводу сложившейся ситуации.

Лариса Долина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Долина

Встреча с прессой после концерта

По окончании выступления во дворце культуры Ларису Александровну ожидала группа представителей СМИ. Целью их присутствия было получить ответы на вопросы, связанные с продолжительным скандалом вокруг квартиры. Однако, по всей видимости, певица не была настроена на диалог с прессой. Вместо того чтобы ответить на интересующие журналистов темы, она предпочла быстро пройти мимо них и направиться к своему автомобилю.

Неудобные вопросы и реакция охраны

Один из корреспондентов попытался задать прямой вопрос, касающийся ситуации с квартирой.

"Вас совесть мучает, что вы квартиру забрали у девушки?" — спросил представитель прессы.

Этот вопрос оказался неудобным для артистки. В этот момент в дело вмешалась охрана певицы. Сотрудники службы безопасности попытались воспрепятствовать работе журналистки, в частности, предприняли попытку отобрать у неё телефон, на который велась съёмка. При этом, как отмечается, охрана не обращала внимания на жалобы работницы СМИ относительно неправомерности их действий.

Молчание и уход

Несмотря на попытки журналистов получить комментарии и задать острые вопросы, Лариса Долина предпочла сохранить молчание. Она быстро прошла мимо прессы, избегая прямого контакта и ответов. Охрана же, действуя, по всей видимости, по инструкции, старалась максимально оградить артистку от нежелательного внимания и вопросов. Ситуация продемонстрировала, что, несмотря на участие в шоу "Пусть говорят", Долина больше не собирается давать никаких комментариев по поводу произошедшего.

Дальнейшие перспективы

Возвращение Ларисы Долиной на сцену после скандала было встречено с большим интересом. Однако, судя по реакции на встречу с журналистами, артистка намерена сосредоточиться на творческой деятельности, оставляя за кадром личные и общественные вопросы, которые вызвали столь бурную реакцию. Как будет развиваться ситуация дальше и последуют ли какие-либо новые комментарии от самой певицы, покажет время.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
