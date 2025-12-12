Возвращение Долиной на сцену обернулось скандалом: один неудобный вопрос — и охрана пошла в атаку

После недавних событий, вызвавших бурное обсуждение в интернете, Лариса Долина вновь появилась на публике. Певица дала концерт в Наро-Фоминске, ознаменовав своё возвращение на сцену. Однако, как передаёт Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, это выступление не обошлось без внимания журналистов, которые попытались получить комментарии артистки по поводу сложившейся ситуации.
По окончании выступления во дворце культуры Ларису Александровну ожидала группа представителей СМИ. Целью их присутствия было получить ответы на вопросы, связанные с продолжительным скандалом вокруг квартиры. Однако, по всей видимости, певица не была настроена на диалог с прессой. Вместо того чтобы ответить на интересующие журналистов темы, она предпочла быстро пройти мимо них и направиться к своему автомобилю.
Один из корреспондентов попытался задать прямой вопрос, касающийся ситуации с квартирой.
"Вас совесть мучает, что вы квартиру забрали у девушки?" — спросил представитель прессы.
Этот вопрос оказался неудобным для артистки. В этот момент в дело вмешалась охрана певицы. Сотрудники службы безопасности попытались воспрепятствовать работе журналистки, в частности, предприняли попытку отобрать у неё телефон, на который велась съёмка. При этом, как отмечается, охрана не обращала внимания на жалобы работницы СМИ относительно неправомерности их действий.
Несмотря на попытки журналистов получить комментарии и задать острые вопросы, Лариса Долина предпочла сохранить молчание. Она быстро прошла мимо прессы, избегая прямого контакта и ответов. Охрана же, действуя, по всей видимости, по инструкции, старалась максимально оградить артистку от нежелательного внимания и вопросов. Ситуация продемонстрировала, что, несмотря на участие в шоу "Пусть говорят", Долина больше не собирается давать никаких комментариев по поводу произошедшего.
Возвращение Ларисы Долиной на сцену после скандала было встречено с большим интересом. Однако, судя по реакции на встречу с журналистами, артистка намерена сосредоточиться на творческой деятельности, оставляя за кадром личные и общественные вопросы, которые вызвали столь бурную реакцию. Как будет развиваться ситуация дальше и последуют ли какие-либо новые комментарии от самой певицы, покажет время.
