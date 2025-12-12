Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Видео из квартиры Даны Борисовой удивило подписчиков: отношения с дочерью пошли по новому сценарию

Дочь Даны Борисовой помирилась с мамой и вернулась домой
Шоу-бизнес

Напряжение между известной телеведущей Даной Борисовой и её дочерью Полиной наконец-то улеглось. Недавнее совместное интервью, данное Алёне Жигаловой, послужило своеобразным катализатором для налаживания отношений. Вскоре Полина поделилась с подписчиками в своём Telegram-канале трогательным моментом из дома матери.

Дана Борисова
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дана Борисова

В коротком видеоролике, снятом в уютной домашней обстановке, Полина обратилась к маме с вопросом, полным надежды.

"Снова съёмочки, ещё и с мамой! У нас мир, дружба, жвачка?" — спросила Полина.

Ответ Даны был незамедлительным и полным тепла.

"Конечно!" — сказала она.

Далее Полина поделилась более глубокими переживаниями, начав рассказывать о состоявшемся разговоре.

"Мы с мамой поговорили, очень у нас был душевный разговор, и решили жить вместе! Мне очень не хватает мамы, мама пообещала…" — стала рассказывать Дана.

Не успела девушка закончить свою мысль, как Дана Борисова мягко дополнила её, подчеркнув свою роль.

"Пообещала быть хорошей мамой", — договорила она за Полину.

Реакция поклонников и прежние обиды

Эта новость вызвала волну радости среди подписчиков, которые давно следили за непростыми взаимоотношениями матери и дочери. Многие выразили искреннее облегчение и поддержку.

"Очень хорошо, что поговорили и в конце концов наладили взаимоотношения", "Молодцы, что помирились, рад за вас, Полин", — пишут пользователи.

Однако, как это часто бывает, среди позитивных комментариев прозвучали и нотки осторожности. Некоторые подписчики выразили опасение, что столь хрупкий мир может оказаться недолговечным.

"Мир до следующего парня", — написал один из комментаторов.

Эта реплика хоть и звучит скептически, отражает понимание сложности столь юного возраста и возможных внешних влияний.

Ранее Полина назвала причину возникшего разлада. Она поделилась своей обидой, заявив, что мать предприняла шаги, которые помешали ей получить желаемую работу в телекомпании. По словам девушки, Дана связалась с её потенциальной начальницей и настоятельно рекомендовала не принимать Полину на должность. Этот поступок, безусловно, глубоко задел Полину и стал одним из ключевых моментов в их конфликте.

Новый этап отношений

Теперь, когда стороны смогли открыто обсудить свои чувства и обиды, есть надежда, что этот период разногласий останется позади. Решение жить вместе и обещание Даны быть "хорошей мамой" свидетельствуют о готовности обеих сторон работать над восстановлением доверия и близости. Важно, чтобы этот новый этап был построен на взаимопонимании и уважении, учитывая прошлый опыт.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
