Момент всё ближе: Денис Шреер сообщил, когда планирует свадьбу с Анной Семенович

Денис Шреер собирается жениться на Семенович в 2026 году
Шоу-бизнес

В личной жизни известной артистки Анны Семенович намечаются грандиозные перемены. Её избранник Денис Шреер поделился планами на будущее, сообщив о намерении связать себя узами брака с Анной уже в следующем году. Хотя официальное предложение руки и сердца ещё не сделано, будущий супруг уже активно занимается подготовкой к торжеству.

Анна Семенович
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Stp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анна Семенович

Скромное торжество для самых дорогих

Денис подчёркивает, что свадьба не будет пышным мероприятием. Он предпочитает камерный праздник, который объединит лишь самых близких людей. Такой подход отражает его желание сделать этот день максимально личным и интимным, сосредоточившись на искренних чувствах и поддержке родных.

"Я уже говорил не раз, что если она будет, то она будет, скорее всего, небольшой, в кругу только близких друзей, и, возможно, вы об этом узнаете только уже после свадьбы…" — передаёт слова Дениса "7Дней".

Эта цитата ясно даёт понять, что пара ценит приватность и не стремится к излишнему вниманию со стороны общественности.

Возможный новогодний сюрприз

Коллеги и близкое окружение Анны Семенович активно обсуждают возможные сценарии предложения руки и сердца. Существует предположение, что Денис может выбрать особенный момент для такого важного шага. Одной из наиболее вероятных дат называют наступление Нового года. Этот праздник, наполненный волшебством и ожиданием чуда, мог бы стать идеальным фоном для романтического предложения, которое, несомненно, станет незабываемым для Анны.

Планы на будущее и новые горизонты

Решение о создании семьи является важным этапом в жизни любого человека, и для Анны Семенович это не исключение. Предстоящее бракосочетание открывает новую главу, наполненную совместными планами и стремлениями. Выбор Дениса в пользу скромного торжества говорит о зрелости его намерений и желании построить крепкие, основанные на доверии и взаимопонимании отношения.

Будущие супруги, вероятно, уже сейчас обсуждают детали своей совместной жизни, мечтая о будущем, которое они будут строить вместе. Этот шаг в сторону создания семьи говорит о глубоких чувствах и серьёзности намерений Дениса. Анна Семенович, в свою очередь, нашла в нём надежного партнера и спутника жизни, с которым она готова разделить радости и трудности.

Подготовка к свадьбе, даже если она будет скромной, требует времени и внимания к деталям. Денис, судя по всему, подходит к этому процессу ответственно, стремясь создать атмосферу тепла и уюта для своей будущей жены и самых близких гостей. Отсутствие желания устраивать грандиозное торжество подчёркивает их стремление к искренности и подлинности момента, а не к внешнему блеску.

Впереди у пары — множество приятных хлопот, связанных с подготовкой к свадьбе, выбором нарядов, составлением списка гостей и, конечно же, планированием медового месяца. Важно, что они решили пройти этот путь вместе, поддерживая друг друга и разделяя предвкушение счастливого будущего.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
