Ссора, висевшая тенью два года: Ида Галич и Люся Чеботина публично разобрали старую обиду

Два года назад светская хроника бурлила от новостей о конфликте между популярным блогером Идой Галич и певицей Люсей Чеботиной. Публичная ссора, вызванная недопониманием и обидами, казалось, поставила крест на их отношениях. Однако теперь на шоу "Есть вопросики" девушки смогли наконец-то прояснить ситуацию, простить друг друга и оставить позади все разногласия. Этот момент стал настоящим примирением, где был "зарыт топор войны".

Фото: Wikipedia by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Люся Чеботина

Корни разногласий: несостоявшаяся встреча

Причиной напряжённости стала банальная необязательность. Люся Чеботина дала согласие на участие в одном из выпусков шоу Иды Галич, однако в самый последний момент певица перестала выходить на связь и не явилась на съёмки. Для Иды, которая готовилась к встрече и рассчитывала на участие артистки, это стало настоящим ударом. Не получив никаких объяснений, блогер не смогла сдержать своего возмущения и открыто высказала свои чувства в социальных сетях. Позже выяснилось, что в ночь перед запланированными съёмками Люся переживала очень непростой период в личной жизни — болезненное расставание с молодым человеком.

Ида Галич: искренние извинения и объяснения

В эфире шоу "Есть вопросики" Ида Галич открыто признала, что, возможно, её реакция была излишне эмоциональной и публичной. Она поделилась своими переживаниями, объяснив, что в тот момент не имела другого выхода, кроме как выразить своё недовольство в медиапространстве.

"Я понимаю, что, возможно, было неправильно всё выплёскивать в медиаполе. Ну у меня не было выбора. Ты не отвечала, никто не отвечал. Мне очень хотелось с тобой поговорить. Я извиняюсь за это, а ты можешь извиниться за то, что не приехала", — искренне призналась Ида.

Её слова подчёркивают, насколько важно для неё было получить объяснения и наладить контакт с певицей. Она продемонстрировала готовность к диалогу и признала свою долю ответственности за публичное выяснение отношений.

Люся Чеботина: объяснение обстоятельств и раскаяние

Люся Чеботина, в свою очередь, постаралась пролить свет на причины своего внезапного исчезновения. Она объяснила, что в тот критический момент никто из её окружения не мог оперативно связаться с Идой и предоставить необходимые разъяснения. Её директор не был в курсе всех деталей происходящего, а мама в тот момент была полностью поглощена поддержкой дочери.

"К сожалению, такое случается. И обычно я тот человек, который приезжает на замену, но в этот момент по определённым причинам… мне кажется, в принципе, потом вся страна уже узнала, что случилось", — рассказала певица.

Её слова свидетельствуют о том, что ситуация была действительно сложной и не позволяла ей действовать иначе. Она выразила сожаление о случившемся и признала, что её отсутствие могло вызвать негативные эмоции у Иды.