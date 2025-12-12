Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать

Гордон заявила, что Долина должна идти не на шоу, а в суд

Недавние события вокруг известной певицы Ларисы Долиной вызвали бурное обсуждение в обществе. Артистка вернула себе квартиру, ранее проданную под влиянием мошеннических действий, но оставила покупательницу Полину Лурье без жилья и уплаченных средств. Такое развитие событий многие сочли несправедливым, призывая Долину возместить ущерб. Певица долгое время хранила молчание, но под давлением общественного мнения и обсуждений в интернете решила пролить свет на произошедшее.

Фото: commons.wikimedia.org by Валерия Катусеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Екатерина Гордон

Попытка оправдания и обещание возмещения

В эфире программы Дмитрия Борисова Лариса Александровна предприняла попытку объяснить свою позицию. Она акцентировала внимание на том, что стала жертвой преступников, которые угрожали не только ей, но и её близким. Певица утверждала, что находилась в состоянии шока и только постепенно приходит в себя. Лишь в заключительной части беседы Долина упомянула о Полине Лурье, пообещав вернуть ей 112 миллионов рублей. Однако она оговорилась, что на данный момент такой суммы у неё нет.

Неприемлемые условия для пострадавшей

Лариса Долина заявила, что готова отдавать Полине Лурье деньги частями. По словам певицы, это должно занять несколько лет. Предложенные условия не нашли отклика у Полины Лурье. Покупательница настаивает на возвращении ей квартиры, утверждая, что приобрела её честно, уплатила налог на имущество за 2024 год и рассчитывает на законное владение недвижимостью.

Мнение юриста: спектакль для публики?

Адвокат Катя Гордон выразила свою поддержку Полине Лурье. По её мнению, интервью с Дмитрием Борисовым было для Долиной способом улучшить свой имидж. Гордон считает, что, если бы певица действительно стремилась к справедливости, она бы обратилась напрямую к Лурье, а не к телеведущему.

"Вот я как юрист хочу спросить. Борисов не судья, там не суд присяжных, там нет юристов, там даже Лурье нет. Озвучьте это в Верховном суде, пока ещё не поздно. А остальное — это спектакль для быдла. Но мы не быдло. Это реальный урон правовой системе", — заявила Гордон в личном блоге.

Адвокат подчеркнула, что данная ситуация может привести к серьёзным последствиям для правовой системы и создать прецедент для злоупотреблений в отношении обычных граждан.

"Поэтому, друзья мои, не нужно отмывать Ларису у Малахова и Борисова. Сделайте это в суде", — заключила Гордон.

Таким образом она дала понять, что полностью разделяет мнение общественности, возмущённой тем, что Лариса Долина не спешит выполнить свой долг по отношению к покупательнице.