Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать

Недавние события вокруг известной певицы Ларисы Долиной вызвали бурное обсуждение в обществе. Артистка вернула себе квартиру, ранее проданную под влиянием мошеннических действий, но оставила покупательницу Полину Лурье без жилья и уплаченных средств. Такое развитие событий многие сочли несправедливым, призывая Долину возместить ущерб. Певица долгое время хранила молчание, но под давлением общественного мнения и обсуждений в интернете решила пролить свет на произошедшее.
В эфире программы Дмитрия Борисова Лариса Александровна предприняла попытку объяснить свою позицию. Она акцентировала внимание на том, что стала жертвой преступников, которые угрожали не только ей, но и её близким. Певица утверждала, что находилась в состоянии шока и только постепенно приходит в себя. Лишь в заключительной части беседы Долина упомянула о Полине Лурье, пообещав вернуть ей 112 миллионов рублей. Однако она оговорилась, что на данный момент такой суммы у неё нет.
Лариса Долина заявила, что готова отдавать Полине Лурье деньги частями. По словам певицы, это должно занять несколько лет. Предложенные условия не нашли отклика у Полины Лурье. Покупательница настаивает на возвращении ей квартиры, утверждая, что приобрела её честно, уплатила налог на имущество за 2024 год и рассчитывает на законное владение недвижимостью.
Адвокат Катя Гордон выразила свою поддержку Полине Лурье. По её мнению, интервью с Дмитрием Борисовым было для Долиной способом улучшить свой имидж. Гордон считает, что, если бы певица действительно стремилась к справедливости, она бы обратилась напрямую к Лурье, а не к телеведущему.
"Вот я как юрист хочу спросить. Борисов не судья, там не суд присяжных, там нет юристов, там даже Лурье нет. Озвучьте это в Верховном суде, пока ещё не поздно. А остальное — это спектакль для быдла. Но мы не быдло. Это реальный урон правовой системе", — заявила Гордон в личном блоге.
Адвокат подчеркнула, что данная ситуация может привести к серьёзным последствиям для правовой системы и создать прецедент для злоупотреблений в отношении обычных граждан.
"Поэтому, друзья мои, не нужно отмывать Ларису у Малахова и Борисова. Сделайте это в суде", — заключила Гордон.
Таким образом она дала понять, что полностью разделяет мнение общественности, возмущённой тем, что Лариса Долина не спешит выполнить свой долг по отношению к покупательнице.
Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.