Волочкова хочет стареть естественно, как Памела Андерсон
Шоу-бизнес

Известная балерина Анастасия Волочкова открыто поддержала позицию актрисы Памелы Андерсон, которая выступает за естественное старение без косметологических процедур и пластических операций. Танцовщица рассказала, что сама придерживается такого же подхода и не планирует прибегать к услугам пластических хирургов в будущем. Она подчеркнула, что для неё естественность — это не просто выбор, а жизненная позиция, которая помогает сохранить внутреннюю гармонию и уверенность в себе.

Актриса Памела Андерсон
Фото: commons.wikimedia.org by elevatefestival, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Актриса Памела Андерсон

Пример для подражания — Майя Плисецкая

Кроме зарубежной звезды, Волочкова вспомнила легендарную отечественную балерину, которая в не меньшей степени является для неё эталоном. Образ Майи Плисецкой стал для Анастасии настоящим ориентиром. Плисецкая всегда отличалась не только выдающимся талантом, но и умением принимать себя в любом возрасте. Волочкова считает, что именно такой подход к внешности и внутреннему состоянию помогает сохранить привлекательность и женственность на долгие годы. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.

"Давайте вспомним моего учителя и наставника — Майю Михайловну Плисецкую! У неё даже в зрелом возрасте была подтянутая фигура и лицо, а морщинки небольшие ей только придавали шарма", — говорит Анастасия, подчёркивая, что естественные признаки времени не делают женщину менее красивой, а наоборот, добавляют ей особого очарования и глубины.

Понимание выбора Памелы Андерсон

Анастасия Волочкова выразила полное понимание позиции Памелы Андерсон, которая уже доказала свою сексуальность и теперь стремится сохранить красоту, не прибегая к искусственным методам.

"Я прекрасно понимаю Памелу Андерсон. Она в своё время уже доказала, что она невероятно сексуальная женщина, теперь она хочет быть красивой, но натуральной. И я её в этом стремлении понимаю", — заявила Волочкова.

Балерина отмечает, что естественное старение — это не просто отказ от косметики или пластики, а осознанный выбор, который помогает сохранить внутреннюю гармонию и уважение к себе. Она уверена, что попытки искусственно замедлить время зачастую приводят к обратному эффекту, когда лицо теряет живость и естественную выразительность. По её мнению, красота должна быть живой, с характером и историей, а не стерильной и безэмоциональной.

Волочкова также выражает сомнения относительно безопасности и долгосрочных последствий косметологических процедур. Она подчёркивает, что многие из них могут иметь скрытые риски, которые проявляются спустя годы.

Для Анастасии важна не только внешняя красота, но и внутреннее состояние, которое отражается на лице и фигуре. Она убеждена, что гармония души и тела — залог привлекательности в любом возрасте.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
