Один вопрос ударил сильнее любой критики: Огурцов описал разговор с Киркоровым после голой вечеринки

Актёр Огурцов позвонил Киркорову после "голой вечеринки"

События, развернувшиеся вокруг так называемой "голой вечеринки", вызвали бурную реакцию в обществе, и не только среди обывателей. Известный артист, заслуженный деятель искусств России Алексей Огурцов поделился своими мыслями по поводу произошедшего, подчеркнув, что для него это стало настоящим потрясением.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Первый звонок и горькая правда

После вечеринки Огурцов незамедлительно позвонил Киркорову, чтобы высказать ему всё, что он думает.

"Я первый позвонил Киркорову. Сказал: тебе не стыдно?!" — именно так Алексей Огурцов описывает свою первую реакцию на скандальное мероприятие.

Он не стал ждать развития событий, а сразу же попытался донести до Филиппа Киркорова всю серьёзность ситуации. По словам артиста, он задал прямой вопрос певцу.

"Ты когда был в Донбассе в крайний раз?" — спросил он.

Это было не просто обвинение, а попытка напомнить о долге и ответственности, особенно в свете текущих событий.

Алексей Огурцов назвал Донбасс своего рода "прачечной" для артистов, стремящихся реабилитировать своё имя. Он считает, что показательные поездки в ДНР и ЛНР для многих стали способом "отмыться" от испорченной репутации, вернуть себе прежние позиции на сцене, рекламные контракты и благосклонность телепродюсеров. Это, по его мнению, продиктовано не столько искренним раскаянием, сколько желанием восстановить свою карьеру.

Путь к прощению: шаг за шагом

Тем не менее Алексей Огурцов признаёт, что даже один такой шаг, как поездка в Донбасс, уже имеет значение.

"Даже если ты туда один раз съездил, тебе уже спасибо. Не поклон, а спасибо. За то, что ты себя обломал и поехал. Самое главное, ты решился сказать, что помогал ребятам", — рассуждает актёр.

Он подчёркивает, что сам факт принятия такого решения и готовность действовать, пусть и под давлением обстоятельств, заслуживает определённого признания.

"Молчуны" и страх перемен

Особое негодование у артиста вызывают те, кого он называет "молчунами". Это люди, которые не демонстрируют поддержки своей стране, но и не высказывают своего мнения открыто, опасаясь потерять работу. По словам Огурцова, такие артисты никогда не появляются в Донбассе и стараются избегать обсуждения темы специальной военной операции. К этой категории, как сообщает "Царьград", он относит, например, певца Стаса Михайлова и актёра Дмитрия Нагиева.

Алексей Огурцов полагает, что их неприязнь к родной стране или страх перед осуждением со стороны уехавших коллег настолько сильны, что они отказываются ехать в зону боевых действий, даже несмотря на обещания президента о поддержке таких артистов.

"Голая вечеринка": хроника скандала

Напомним, что скандальное мероприятие, организованное телеведущей Настей Ивлеевой, состоялось в ночь на 21 декабря в Москве. Дресс-код "almost naked" (почти голый) привлёк множество звёздных гостей, среди которых были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и другие. Рэпер Vacio (Николай Васильев) пошёл дальше всех, появившись практически полностью обнажённым.

Вечеринка вызвала волну критики со стороны общественности, которая сочла такое поведение неуместным в условиях продолжающейся специальной военной операции.

Последствия и попытки искупления

В результате многие участники мероприятия столкнулись с серьёзными последствиями. Концерты отменялись, роли в фильмах аннулировались, а рекламные контракты разрывались. Большинство гостей, включая Филиппа Киркорова, Лолиту Милявской и саму Настю Ивлееву, записали видеообращения с извинениями. Фраза Филиппа Киркорова о том, что он "зашёл не в ту дверь", стала крылатой и породила множество шуток и пародий. Рэпер Vacio, в свою очередь, признался в одном из интервью, что его извинения были вынужденными. По его словам, ему дали текст для зачитывания, пообещав, что после этого он отделается лишь штрафом.

Алексей Огурцов, комментируя эти события, подчёркивает, что для него, как для человека, который неоднократно бывал в Донбассе и видел реальную обстановку, подобное поведение звёзд стало настоящим разочарованием. Он считает, что артисты, имеющие такую широкую аудиторию и влияние, должны осознавать свою ответственность и демонстрировать пример достойного поведения, особенно в такое непростое для страны время.