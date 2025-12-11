Эффект вау каждый день: Привольнов раскрыл, что именно в Израиле заставляет просыпаться с улыбкой

Переехавший в Израиль Антон Привольнов радуется тёплым зимам

Переезд в другую страну — это всегда шаг, полный ожиданий и перемен. Для многих, кто решил начать новую главу своей жизни за рубежом, одним из главных факторов становится климат. Антон Привольнов, знакомый многим по работе на Первом канале в программе "Контрольная закупка", поделился своими впечатлениями о жизни в Израиле, где он сейчас обосновался, и, как оказалось, именно погода стала для него одним из самых весомых плюсов, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Smallhedgehog, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущий Антон Привольнов

Тепло, которое меняет настроение

Проживая в Тель-Авиве, Антон Привольнов отмечает, что средняя зимняя температура здесь держится в районе комфортных +23°С. Это означает, что даже в самые холодные месяцы года, когда в Москве царит промозглая осень или снежная зима, в израильском мегаполисе можно наслаждаться практически летними условиями. Такое постоянное тепло, по мнению телеведущего, оказывает прямое влияние на самочувствие и настроение людей.

"Это действительно делает людей более счастливыми. Когда ты просыпаешься, открываешь глаза, смотришь — и опять солнце. Ты думаешь: зашибись", — подчеркнул Привольнов в эфире YouTube-канала Sheinkin40.

Эта простая, но ёмкая фраза передаёт всю полноту радости от возможности каждый день видеть ясное небо и чувствовать тепло солнечных лучей. Отсутствие резких перепадов температур и долгих серых зим, безусловно, способствует более позитивному взгляду на жизнь.

Бытовые трудности: аренда жилья и поиск поручителей

Однако, как и при любом переезде, жизнь в новой стране сопряжена с определёнными вызовами. Антон Привольнов ранее уже упоминал о сложностях, с которыми сталкиваются многие, кто решил сменить место жительства. Одной из таких проблем является аренда жилья. По его словам, русскоязычным гражданам в Израиле квартиры сдают не всегда охотно. Это может быть связано с различными факторами — от языкового барьера до стереотипов.

В связи с этим иностранцам часто приходится искать дополнительные пути решения жилищного вопроса. Наличие поручителя, человека, который гарантирует выполнение арендатором своих обязательств, становится для многих выходом из ситуации, когда самостоятельно найти жильё оказывается затруднительно. Это добавляет определённую бюрократическую нагрузку и требует наличия надежных связей в новой стране.

Несмотря на эти бытовые нюансы, Антон Привольнов явно находит в Израиле больше позитивных моментов, чем негативных. Климат, который он называет главным преимуществом, создаёт основу для комфортной и, как он сам отмечает, более счастливой жизни. А с бытовыми трудностями, как показывает его опыт, можно справиться, приложив определённые усилия и проявив настойчивость.