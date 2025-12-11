Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Для январского посева земляники рекомендуют стратификацию семян
Ближайшие эволюционные родственники человека выглядят куда менее "верными" партнёрами
В Екатеринбурге и Самаре покупатели лишились авто после оспаривания сделок — Солнцев
Хели-ски перестаёт быть забавой элиты — New York Post
Спутник CubeSat подключили к ICARUS для отслеживания миграций животных — NatGeo
Арендаторам следует бронировать дома заранее перед Новым годом — депутат Чаплин
Косатки и дельфины объединились для охоты в океане — Nature Scientific Reports
Онлайн-тренировки усилили влияние на спортивные привычки женщин — LEVITA
Орхидеи перестают формировать бутоны из-за дефицита света и перепадов температуры

Эффект вау каждый день: Привольнов раскрыл, что именно в Израиле заставляет просыпаться с улыбкой

Переехавший в Израиль Антон Привольнов радуется тёплым зимам
Шоу-бизнес

Переезд в другую страну — это всегда шаг, полный ожиданий и перемен. Для многих, кто решил начать новую главу своей жизни за рубежом, одним из главных факторов становится климат. Антон Привольнов, знакомый многим по работе на Первом канале в программе "Контрольная закупка", поделился своими впечатлениями о жизни в Израиле, где он сейчас обосновался, и, как оказалось, именно погода стала для него одним из самых весомых плюсов, сообщает EADaily.

Телеведущий Антон Привольнов
Фото: commons.wikimedia.org by Smallhedgehog, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущий Антон Привольнов

Тепло, которое меняет настроение

Проживая в Тель-Авиве, Антон Привольнов отмечает, что средняя зимняя температура здесь держится в районе комфортных +23°С. Это означает, что даже в самые холодные месяцы года, когда в Москве царит промозглая осень или снежная зима, в израильском мегаполисе можно наслаждаться практически летними условиями. Такое постоянное тепло, по мнению телеведущего, оказывает прямое влияние на самочувствие и настроение людей.

"Это действительно делает людей более счастливыми. Когда ты просыпаешься, открываешь глаза, смотришь — и опять солнце. Ты думаешь: зашибись", — подчеркнул Привольнов в эфире YouTube-канала Sheinkin40.

Эта простая, но ёмкая фраза передаёт всю полноту радости от возможности каждый день видеть ясное небо и чувствовать тепло солнечных лучей. Отсутствие резких перепадов температур и долгих серых зим, безусловно, способствует более позитивному взгляду на жизнь.

Бытовые трудности: аренда жилья и поиск поручителей

Однако, как и при любом переезде, жизнь в новой стране сопряжена с определёнными вызовами. Антон Привольнов ранее уже упоминал о сложностях, с которыми сталкиваются многие, кто решил сменить место жительства. Одной из таких проблем является аренда жилья. По его словам, русскоязычным гражданам в Израиле квартиры сдают не всегда охотно. Это может быть связано с различными факторами — от языкового барьера до стереотипов.

В связи с этим иностранцам часто приходится искать дополнительные пути решения жилищного вопроса. Наличие поручителя, человека, который гарантирует выполнение арендатором своих обязательств, становится для многих выходом из ситуации, когда самостоятельно найти жильё оказывается затруднительно. Это добавляет определённую бюрократическую нагрузку и требует наличия надежных связей в новой стране.

Несмотря на эти бытовые нюансы, Антон Привольнов явно находит в Израиле больше позитивных моментов, чем негативных. Климат, который он называет главным преимуществом, создаёт основу для комфортной и, как он сам отмечает, более счастливой жизни. А с бытовыми трудностями, как показывает его опыт, можно справиться, приложив определённые усилия и проявив настойчивость.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Авто
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Горячие точки
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Популярное
Формальный запрет остаётся, но свет меняется: дискуссия о LED в галогене становится всё острее

Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.

Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Карты перетасованы заново: многополярность разбирает западную монополию на кирпичики нового порядка
США предлагают Европе восстановить импорт энергоресурсов из России
Глава Банка Италии считает, что наступает эпоха дедолларизации
Россия запускает серийное производство плавучих АЭС Сергей Ивaнов Цифровые аватары умерших затрудняют принятие утраты — исследователь Шисей Тэй Вероника Эйнуллаева У Жириновского числилось 13 авто на апрель 2022 года Сергей Милешкин
Небо подавало знаки, но их никто не увидел: крылатые хищники могли раскрыть тайну пропавшей семьи
Цветок, влюбляющий с первого вдоха: дачники массово бросают розы ради этого одного ароматного сорта
Бутерброды уходят в прошлое: эта горячая закуска из красной рыбы исчезает со стола первым делом
Бутерброды уходят в прошлое: эта горячая закуска из красной рыбы исчезает со стола первым делом
Последние материалы
Хели-ски перестаёт быть забавой элиты — New York Post
Гороскоп 12 декабря показывает совместимость знаков с Овном
Спутник CubeSat подключили к ICARUS для отслеживания миграций животных — NatGeo
Калистеника позволяет прогрессировать без утяжелений — Mayo Clinic
Скумбрия становится плотной только при холодном рассоле
Арендаторам следует бронировать дома заранее перед Новым годом — депутат Чаплин
Косатки и дельфины объединились для охоты в океане — Nature Scientific Reports
Рекомендуется обрезать кусты после первых морозов — владелец Виктор Климанов
Онлайн-тренировки усилили влияние на спортивные привычки женщин — LEVITA
Орхидеи перестают формировать бутоны из-за дефицита света и перепадов температуры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.