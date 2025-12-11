Гении прошлого возвращаются на сцену: спектакль Наваждение сплетает их пути в потоке танца и чувств

14 декабря состоится пластический спектакль "Наваждение"

Пластический спектакль "Наваждение" обещает стать одним из самых ярких событий театрального сезона. Зрителям покажут, как любовь, вдохновение и внутренняя красота превращаются в художественный язык движения. Постановка создана командой профессионалов под руководством Ирины Винер и режиссёра Зарины Мухитдиновой, которые стремились объединить разные виды сценического искусства. Спектакль пройдёт 14 декабря во Дворце Ирины Винер по адресу: г. Москва, ул. Лужники 24 стр. 24.

Фото: Пресс-служба Ирины Винер Пластический спектакль "Наваждение"

Сила образов и эмоциональная природа спектакля

Постановка выстроена так, чтобы зритель погрузился в многослойный мир чувств, создаваемый пластикой, танцем, музыкой и визуальными образами. Работа над спектаклем длилась несколько месяцев, и каждая деталь была продумана с особым вниманием. Семь новелл, составляющих основу действия, позволяют путешествовать между эпохами, культурами и судьбами знаменитых творческих людей, чья любовь стала неотъемлемой частью их искусства.

Важное место в спектакле занимает тема личного преображения, возникающего через эмоции и совместное творчество. Некоторые эпизоды построены таким образом, чтобы зритель ощущал внутренний диалог персонажей, их поиски гармонии и силы, которые объединяют вдохновение и личные переживания. Создатели стремились передать атмосферу художественной свободы — ту самую, что позволяет "оживать" даже самым привычным образам.

"Идею постановки предложила моя ученица Зарина Мухитдинова — чемпионка Европы по художественной гимнастике, талантливая артистка и хореограф, которая сегодня уверенно развивается как режиссёр. Мне эта идея сразу показалась близкой, и я с радостью поддержала воплощение спектакля на сцене", — поделилась Ирина Винер.

Также она с теплом и уважением вспомнила великую супружескую пару — Родиона Щедрина и Майю Плисецкую, которым в числе прочих посвящён спектакль.

"Недавно ушёл из жизни Родион Щедрин. Я дружила с этой семьей и часто встречалась с Майей Плисецкой. Она говорила: "Когда кто-то из нас уйдёт первым, то обязательно дождётся второго". Так они прожили огромный путь вместе, и этот номер мы посвятили их великой любви", — отметила Ирина Винер.

Исполнители и художественные решения

В спектакль включены образы известных творческих пар, чьи отношения стали частью мирового культурного наследия. Особое внимание уделено внутреннему состоянию героев: их сомнениям, дерзновениям, силе характера. Эти элементы раскрываются в пластической манере, сочетающей гимнастику, танец и элементы театральной хореографии.

Роль Айседоры Дункан исполняют титулованные гимнастки Ульяна Донскова и Екатерина Селезнёва, внося в образ эмоциональность и хрупкую мощь, характерную для легендарной танцовщицы. Сергей Есенин представлен в образе, созданном актёром Игорем Неведровым из театра Романа Виктюка — он передаёт тонкость характера и сложность взаимоотношений героев, чья история вдохновляет до сих пор.

Лала Крамаренко воплощает Коко Шанель, погружая зрителей в эстетику модного дома, элегантность и независимость знаменитого дизайнера. Значимым элементом спектакля становятся яркие номера Дениса Тагинцева и Анны Мельниковой, которые играют Александра Вертинского и Марлен Дитрих. Их сцены наполнены атмосферой золотой эпохи искусства.

Воссоздание истории Майи Плисецкой и Родиона Щедрина доверено Артёму Хорошилову и Дарье Макаровой. Они передают драматизм и силу чувств, которые связывали эту удивительную пару, и создают образ эпохи, важной для отечественной культуры.

Художественная концепция и развитие идеи

Ирина Винер подчёркивает, что пластика — это не просто дополнение к музыке или костюмам, а самостоятельный язык сцены. Он позволяет раскрыть характеры героев без использования слов, только через движение, музыкальный ритм и визуальный рисунок. Именно поэтому "Наваждение" объединяет в себе разные художественные направления, создавая цельное эмоциональное пространство.

Команда стремилась подчеркнуть, что у каждого героя спектакля есть своя уникальная траектория: от вдохновения до сомнений, от страсти до спокойствия, от творчества к личным открытиям. Через такую структуру зритель получает возможность рассматривать любовь как форму диалога между людьми, где главную роль играют взаимное уважение и поддержка.