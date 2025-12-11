Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Слова Кормухиной звучат как предупреждение эпохе: будь жив Тальков, она бы задала ему один вопрос

Ольга Кормухина считает, что культура пришла в упадок
Шоу-бизнес

Возвращение певицы Ольги Кормухиной из зоны боевых действий принесло с собой не только впечатления от увиденного, но и глубокие размышления о состоянии российского общества. Её слова о том, что "вот тут реально стало страшно", прозвучали как набат, призывающий к осмыслению происходящего. Певица поделилась своими тревожными мыслями, которые возникли после случайного просмотра некоторых публикаций в интернете.

Ольга Кормухина
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Кормухина

От "гуру" до "чертовщины": причины беспокойства певицы

Особое беспокойство у Ольги Кормухиной вызвало известие о том, что Анфиса Чехова теперь позиционирует себя как "гуру", проводя тренинги, на которых, по утверждениям, "слепые прозревают, а хромые начинают ходить". Это напомнило певице слова Николая Гоголя.

"Гоголь уже 200 лет как прав: две беды у России: дураки и дороги…" — заявила певица.

В своих размышлениях Кормухина провела параллели с прошлым, вспомнив детский мультик о том, что "чертовщина заведётся там, где только пустота", а также образы эпохи Кашпировского и полные стадионы на телевидении. Однако, по её мнению, нынешние общественные явления имеют гораздо меньший масштаб, а публика и культура значительно сдали, уровень образования упал.

Интеллект как решающий фактор в современном мире

Певица задаётся риторическими вопросами о будущем страны и её населении.

"А вот кто через 200 лет рожать будет? И кого?" — вопрошает знаменитость.

Кормухина вспоминает знаменитую песню Игоря Талькова и сожалеет, что не может обсудить с ним мучающие её вопросы.

"Был бы жив Тальков, спросила бы: Игорь! Про страну дураков и гениев какие мысли теперь?" — сказала певица.

Она признаётся в "жёсткой откровенности", связывая большие потери с общим снижением уровня интеллекта. Певица подчёркивает, что в современном мире, особенно во времена конфликта, не только оружие играет решающую роль, но и уровень интеллекта тех, кто им управляет.

Призыв к женщинам: возвращение к основам

Как сообщает "Царьград", Ольга Кормухина также обращает внимание на состояние женщин и общества в целом, выражая обеспокоенность демографической ситуацией и будущим страны. Она обращается к своим поклонницам с настоятельным призывом обратить внимание на собственный внутренний мир.

"Девушки! Умоляю!! Читайте книги! Трудные! Слушайте музыку! Больше классической! Смотрите фильмы глубокие! Питайтесь нормально! Ходите пешком больше!" — рекомендует Кормухина.

По мнению певицы, именно эти простые, но важные вещи помогают сохранить внутренний баланс и душевное равновесие. Кормухина критикует популярные тренинги и курсы самопомощи, считая, что они часто приводят к депрессиям, психозам и паническим атакам. Она утверждает, что природа не терпит подмен, поясняя, что истинное хорошее настроение и позитив заключаются в согласии с собой, внутренней свободе от чужого влияния и зависимостей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
