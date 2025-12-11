Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мы, женщины, великие: Агата Муцениеце поделилась эмоциями после появления дочери на свет

Агата Муцениеце благодарит врачей, присутствовавших на родах
Шоу-бизнес

В начале декабря в семье известной актрисы Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги произошло долгожданное событие: на свет появилась их дочь. После некоторого периода тишины, посвящённого восстановлению и первым моментам с новорождённой, Агата решила поделиться своей радостью с поклонниками. Актриса, известная по роли в популярном сериале "Закрытая школа", вышла на связь, чтобы рассказать о счастливом пополнении и показать первые кадры из роддома.

Агата Муцениеце
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Агата Муцениеце

Первые впечатления и благодарность медицинскому персоналу

Агата Муцениеце поделилась своими впечатлениями от пребывания в клинике, подчеркнув, насколько важной была поддержка окружающих. Она выразила искреннюю признательность врачам и всему медицинскому персоналу, которые сопровождали её в этот ответственный период. По словам актрисы, она чувствовала себя окружённой заботой, теплом и уютом, что позволило ей максимально сосредоточиться на восстановлении и наслаждении первыми днями материнства.

"Обожаю момент, когда ты выписываешься и тебе говорят: "Ждём вас снова". И ты с кривой улыбкой, прихрамывая, выдавливаешь нервный смешок… И снова приезжаешь. Мы, женщины, конечно, великие создания! Так что я благодарю всех женщин за то, что мы делаем! Мы с дочей уже дома, у нас всё хорошо! Всем новогоднего настроения, счастья и тёплого огня. Обнимаю вас сердцем и душой", — поделилась Агата своими эмоциями.

Эти слова отражают не только радость от рождения ребенка, но и глубокое уважение к силе и стойкости женщин.

Возвращение домой и трогательные моменты с семьей

Super первым сообщил о рождении дочери Агаты Муцениеце. На тот момент актриса находилась в клинике, где восстанавливалась и проводила первые драгоценные часы с малышкой. Недавно Агата сообщила о своём возвращении домой. Этот момент был отмечен трогательным снимком, который она опубликовала в социальных сетях. На фотографии была видна дочь, окружённая воздушными шарами, подготовленными для неё старшей дочерью Агаты от Павла Прилучного. Этот жест подчёркивает тёплые семейные отношения и радость старшей сестры от появления младшей.

Возвращение домой после рождения ребёнка — это всегда особенный период, наполненный новыми заботами и радостями. Агата Муцениеце полностью погрузилась в эту новую реальность, делясь своим счастьем и позитивным настроем с окружающими. Её слова о новогоднем настроении и пожелания счастья создают атмосферу тепла и уюта, передавая частичку своей радости всем, кто следит за её жизнью.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
