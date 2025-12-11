Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Уточнила факты в семейном кругу: Волочкова дала ответ, правда ли её дочь рассталась с мужем

Волочкова опровергла слухи о расставании её дочери с мужем
Шоу-бизнес

В последнее время в светской хронике активно обсуждаются перемены в личной жизни Ариадны Волочковой, дочери известной балерины Анастасии Волочковой. Появились предположения о возможном разрыве Ариадны с её избранником Никитой Григоряном. Сама Анастасия Волочкова, комментируя эти слухи, поделилась своим видением ситуации, подчеркнув, что старается держаться в стороне от личных дел наследницы.

Обручальные кольца на золотой тарелке
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обручальные кольца на золотой тарелке

Неожиданные откровения балерины

В беседе с представителями издания Super Анастасия Волочкова призналась, что до недавнего времени не была в курсе подробностей отношений своей дочери. Балерина всегда стремилась предоставить Ариадне свободу в выборе спутника жизни и не навязывать своё мнение. Однако, несмотря на это, Анастасия уверена, что никаких серьёзных проблем в паре нет.

"Она живёт в Питере, насколько я знаю, живёт с Никитой в центре города, снимают квартиру. Она была пару дней назад у моей мамы в гостях. Просто мне не было дела до этих расспросов, потому что у моей мамы умер родной брат… Уточнила сейчас у моей мамы, и Ариша сейчас к ней придёт. Мама говорит, что даже мыслей таких не было, вроде всё в порядке", — поделилась Анастасия.

Эти слова балерины проливают свет на её позицию: она не стремится контролировать каждый шаг дочери, но при этом всегда готова поддержать её. Ситуация с внезапной кончиной брата матери, безусловно, отвлекла внимание семьи от менее значимых, по их мнению, вопросов.

Опровержение слухов и семейные связи

Появление информации о расставании Ариадны и Никиты вызвало немалый интерес. Сообщалось, что до первой годовщины их союза осталось совсем немного времени, и слухи о разрыве звучали достаточно убедительно. Более того, некоторые источники утверждали, что Ариадна винит в возможных проблемах свою мать, чьи сомнения в прочности их отношений могли негативно сказаться на союзе.

Однако, как следует из слов Анастасии Волочковой, эти предположения не имеют под собой оснований. Она уточнила информацию у своей матери, которая, в свою очередь, получила сведения непосредственно от Ариадны. Согласно этим данным, никаких мыслей о расставании у девушки не возникало, в их отношениях всё складывается благополучно. Это опровержение, основанное на прямом общении с близкими, должно развеять возникшие домыслы.

Важно отметить, что Анастасия Волочкова, несмотря на свою публичность, старается сохранить границы личного пространства для своей дочери. Её комментарии демонстрируют зрелый подход к воспитанию и понимание того, что каждый человек, даже ребёнок знаменитости, имеет право на собственную жизнь и собственный выбор.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
