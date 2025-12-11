Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джиган раскрыл своё отношение к предстоящему разводу: Самойловой остаётся лишь удручённо вздыхать

Джиган верит, что сможет сохранить брак с Оксаной Самойловой
Шоу-бизнес

Пока Оксана Самойлова погружена в переживания, связанные с предстоящим расторжением брака, её супруг, рэпер Джиган демонстрирует совершенно иной настрой. Он не выглядит подавленным или озабоченным грядущими переменами. Напротив, исполнитель полон оптимизма и не видит причин для уныния. Более того, он не намерен отказываться от своего статуса законного мужа Оксаны. В разговоре с изданием Super Джиган поделился своим видением ближайшего будущего, которое он оценивает весьма позитивно.

Джиган и Оксана Самойлова
Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Джиган и Оксана Самойлова

Надежда на примирение

Джиган выразил уверенность в том, что ему удастся наладить отношения с супругой и избежать окончательного разрыва. Его слова свидетельствуют о сохраняющейся вере в возможность примирения.

"Отлично мы общаемся. Всегда у всех есть шансы", — поделился он с журналистами.

Этот оптимизм контрастирует с настроениями Оксаны Самойловой, которая испытывает серьёзное беспокойство по поводу предстоящих юридических процедур. Она полагает, что нынешнее приподнятое настроение мужа объясняется его неверием в реальность развода. Однако Оксана опасается непредсказуемости его реакции, когда он наконец поймёт, что его надеждам не суждено оправдаться. Самойлова допускает, что с этого момента начнутся серьёзные ссоры.

Предстоящие испытания

Оксана Самойлова выражает тревогу, предвидя возможные сложности, особенно в контексте раздела детей. Её слова подчёркивают потенциальную остроту ситуации.

"И это мы ещё детей делить не начали", — с горечью отметила она.

Хотя Оксана пока не раскрывает своих конкретных планов относительно четверых детей, многие предполагают, что она будет стремиться оставить их всех у себя. Такой сценарий, скорее всего, не устроит Джигана, что предвещает напряжённое противостояние по этому вопросу. Ожидается, что борьба за будущее детей будет весьма серьёзной и потребует значительных усилий от обеих сторон.

Разные перспективы

В то время как Оксана Самойлова сосредоточена на юридических аспектах и потенциальных трудностях, Джиган, кажется, предпочитает сохранять позитивный настрой, надеясь на лучшее. Его уверенность в возможности наладить общение и сохранить брак может быть как искренней верой, так и попыткой справиться со стрессом. Тем не менее разница в их восприятии ситуации очевидна и может стать источником дальнейших разногласий.

Предстоящий период обещает быть непростым для обеих сторон. Вопросы, связанные с разделом имущества и, что более важно, с будущим детей, потребуют от них принятия сложных решений и, возможно, компромиссов. Как именно будут развиваться события, покажет время, но уже сейчас ясно, что этот развод будет далёк от простого и безболезненного процесса.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
