Ролевые игры — это про Бузову: какие перевоплощения разжигают страсть в её отношениях

Шоу-бизнес

На недавней премьере фильма "Невероятные приключения Шурика" в Москве, среди ярких огней и вспышек фотокамер Ольга Бузова поделилась с журналистами весьма личными откровениями. В беседе с представителями Telegram-канала "Звездач" артистка не стала скрывать, что в её отношениях с мужчинами присутствует элемент игры и перевоплощений. По словам Ольги, она не раз прибегала к подобным методам, чтобы привнести в отношения новизну и порадовать своих избранников.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

Игривые перевоплощения: от медсестры до пингвина

Ольга Бузова призналась, что любит экспериментировать в личной жизни, используя для этого различные образы. Она не ограничивается одним лишь "костюмом медсестры", но и с удовольствием примеряет на себя другие, порой весьма неожиданные роли.

"Зайчик, кошечка, пингвин. Я люблю это, да. Когда я в отношениях, я всегда радую своего молодого человека", — откровенно заявила певица.

Эти слова подчёркивают её стремление поддерживать страсть и интерес в отношениях, делая их более яркими и запоминающимися. Для Ольги такие игры — не просто развлечение, а способ проявить заботу и внимание к партнёру, сделать его счастливым.

Эмоциональные качели и ценный опыт

Говоря о своих прошлых отношениях, Ольга Бузова отметила, что каждый из этих этапов был для неё настоящим приключением. Она не отрицает, что эти периоды сопровождались сильными эмоциональными переживаниями, которые она назвала эмоциональными качелями. Тем не менее артистка воспринимает этот опыт как ценный, позволяющий ей лучше понять себя и свои желания. Каждые отношения, по её мнению, оставляют свой след и формируют личность.

Поп-музыка как универсальный язык

Ранее Ольга Бузова затрагивала тему поп-музыки. Она высказывала мнение, что поп-музыка является универсальным средством общения, способным объединять людей с самыми разными вкусами и предпочтениями. Артистка убеждена в неугасающей силе этого жанра.

"Попса жила, живет и будет жить", — уверена Бузова.

Она подчеркивает, что быть "попсовым артистом — это круто". Для неё это означает возможность донести своё творчество до широкой аудитории, быть понятной и близкой многим слушателям. Этот жанр, по её мнению, обладает особой энергией и способностью находить отклик в сердцах людей независимо от их возраста и социального положения.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
