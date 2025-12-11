Собчак назвала троих, чьё интервью стало бы сенсацией: один — зарубежный лидер и её давний краш

Ксения Собчак назвала Дональда Трампа своим крашем

Ксения Собчак, известная своей прямотой и умением задавать острые вопросы, недавно приоткрыла завесу над некоторыми аспектами своей жизни, поделившись с аудиторией личными наблюдениями и планами. Особое внимание поклонников привлекли вопросы, касающиеся её образа жизни и физической формы.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ксения Собчак

Путь к стройности: непрекращающийся процесс

Журналистка не скрывает, что активно работает над своей фигурой. Она призналась, что уже сбросила семь килограммов, но не считает эту цифру конечной. Собчак подчеркнула, что процесс поддержания формы для неё — это постоянная работа, своего рода жизненная философия.

"В принципе, нельзя быть слишком богатой или слишком худой. Худеем всю жизнь, поэтому я тоже ещё в процессе", — призналась Собчак в личном блоге.

Этот подход отражает её стремление к самосовершенствованию во всех сферах жизни, не ограничиваясь лишь внешними изменениями.

Роскошь позднего пробуждения: режим "совы"

Не менее интересными оказались откровения Ксении о её режиме дня. Она призналась, что позволяет себе одну, по её словам, "единственную роскошь" — возможность вставать поздно.

"Я всегда стараюсь вставать поздно, не раньше 10:30—11:00, а то иногда и позже. Я ложусь поздно, я сова, и мне нравится такой режим", — честно заявила Собчак.

Такой график, по её мнению, позволяет ей быть более продуктивной и лучше адаптироваться к своим естественным биоритмам. Это подчеркивает её индивидуальный подход к организации времени и заботе о собственном самочувствии.

Мечты об интервью: от Маска до Трампа

Не обошлось и без обсуждения профессиональных амбиций. Ксению Собчак, как журналиста, всегда интересовали люди, формирующие общественное мнение и оказывающие значительное влияние на мир. Когда её спросили о том, кого бы она мечтала увидеть в кресле напротив себя для интервью, она назвала несколько имён, каждое из которых вызывает особый интерес.

Первым в списке её желаний оказался американский инженер и миллиардер Илон Маск. Его новаторские идеи и масштабные проекты делают его фигурой, вокруг которой всегда кипят страсти и возникают бесчисленные вопросы. Собчак уверена, что ей бы точно нашлось, о чём с ним поговорить, учитывая его неиссякаемый интерес к технологиям и будущему человечества.

Вторым в списке значится Павел Дуров, предприниматель, известный своими проектами в сфере IT, в частности, создатель Telegram. Его деятельность также вызывает большой интерес у широкой аудитории, а его взгляды на приватность и свободу информации часто становятся предметом дискуссий.

И, наконец, неожиданным, но весьма интригующим дополнением к списку стал Дональд Трамп. Собчак не упустила возможности провести интересную параллель.

"Ну и Трамп, конечно, тоже. Мне кажется, это прямо реинкарнированный Жириновский. Мой краш", — заявила Собчак.

Эта фраза, произнесённая с присущим ей юмором и провокационностью, подчёркивает её умение находить неожиданные ракурсы для анализа и оценки личности.

Напомним, что Ксения Собчак является ведущей популярного шоу "Осторожно, Собчак!", в рамках которого она регулярно беседует с выдающимися личностями из мира политики, культуры и шоу-бизнеса.