Лаконичные фразы и громкие выводы: что скрывается за совместным выходом Самойловой и Джигана

Оксана Самойлова и Джиган пришли на премьеру в Москве

Несколько месяцев назад новость о разводе Оксаны Самойловой и рэпера Джигана потрясла поклонников. Пара, казавшаяся неразлучной, объявила о расставании, и многие уже готовились к окончательному завершению их отношений. Однако недавнее появление супругов на новогодней премьере в одном из московских кинотеатров вызвало новую волну обсуждений и предположений. Об этом сообщает "МК".

Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джиган и Оксана Самойлова

Сдержанное присутствие на красной дорожке

Несмотря на совместное появление, ожидания увидеть трогательные моменты воссоединения или хотя бы дружеские объятия не оправдались. Джиган вышел на красную дорожку первым, в сопровождении детей. Оксана Самойлова присоединилась к нему позже, появившись одна и держась на расстоянии. Более того, многие не сразу узнали Оксану: она предстала перед публикой с кардинально изменившимся имиджем: теперь её волосы были абсолютно белыми.

Некоторые посчитали, что смена имиджа связана с внутренней потребностью Самойловой в переменах: психологи подтверждают, что человек, нуждающийся в обновлении жизни, ищет способы поменять что-то во внешности начиная с причёски и цвета волос и заканчивая стилем одежды. Особенно это касается женщин.

Откровенность о статусе отношений

На вопросы о том, как им живётся после объявления о разводе, Оксана Самойлова ответила с присущей ей прямотой. Она призналась, что пока не может дать однозначного ответа, поскольку формально они ещё не развелись. Тем не менее, она твёрдо заявила, что дороги назад уже нет и её решение о расставании с Джиганом окончательное. Оксана уточнила, что судебные заседания по бракоразводному процессу ещё впереди.

Реакция на общественное мнение

Самойлова также поделилась своими переживаниями по поводу реакции общественности на объявление о разводе. Она призналась, что после этого события прочитала в социальных сетях немало комментариев, не всегда приятных. Однако, несмотря на это, Оксана выразила надежду, что ее подписчики в конечном итоге поняли ее позицию

"Но мне кажется, меня все-таки поняли", — заявила Самойлова.

Краткий комментарий от Дениса

Перед началом показа фильма "Невероятные приключения Шурика", который стал поводом для этого совместного выхода, журналисты обратились к Джигану с вопросом о его нынешних отношениях с Оксаной. Рэпер дал лаконичный ответ, подтвердив, что их отношения остаются дружескими.

"Мы в хороших отношениях", — сказал Джиган.

Это заявление, хоть и короткое, добавляет ещё один штрих к сложной картине их личной жизни, оставляя поклонникам пищу для размышлений.