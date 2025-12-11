Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Секунда до беды на тихой улице: Тодоренко пережила страшный случай и заговорила о важном запрете

Водитель с телефоном чуть не сбил Регину Тодоренко с детьми
Шоу-бизнес

Известная телеведущая Регина Тодоренко поделилась в своих социальных сетях тревожным происшествием, которое едва не закончилось трагедией. Во время обычной прогулки с коляской для близнецов ведущая оказалась в опасной близости от движущегося автомобиля. По словам Регины, водитель, поглощённый своим мобильным устройством, совершил опасный манёвр, поставив под угрозу жизнь телеведущей и её малышей.

Регина Тодоренко
Фото: commons.wikimedia.org by Somanyhorsesru журнал, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Регина Тодоренко

Небрежность за рулём: взгляд изнутри

"Почти сбили меня с коляской. И всё из-за телефона", — с явным волнением рассказала Регина.

Она описала ситуацию, когда автомобиль выезжал со двора, а водитель вместо того, чтобы следить за дорогой и окружающей обстановкой, был полностью сосредоточен на экране своего смартфона.

"Не смотрит ни на дорогу, ни на меня, ни на габариты своей машины. Уткнулся куда? Правильно — в телефон", — добавила телеведущая.

По её словам, ситуация развивалась стремительно.

"Я ору. Машина тормозит в полуметре от нас", — вспомнила она.

Этот момент произвёл на Регину сильное впечатление, заставив её задуматься о безопасности на дорогах.

Радикальные меры: запрет на использование телефонов за рулём

Пережитое побудило Регину Тодоренко к решительным заявлениям. Она призналась, что в идеале хотела бы видеть полный запрет на использование любых гаджетов водителями.

"Я запретила бы использование гаджетов за рулём навсегда и для всех", — заявила телеведущая.

Этот призыв отражает глубокую обеспокоенность вопросами безопасности и стремление предотвратить подобные инциденты в будущем.

Семейное счастье и новые заботы

Напомним, что в конце сентября 2025 года Регина Тодоренко стала мамой в третий раз, родив сына. Это радостное событие, о котором она также сообщила своим подписчикам, добавляет новый уровень ответственности и заботы в её жизнь. Теперь, когда она передвигается по городу с малышами, вопросы безопасности на дорогах приобретают для нее ещё большую остроту. Происшествие, о котором она рассказала, стало для неё не просто неприятным инцидентом, но и поводом для публичного заявления о необходимости более ответственного поведения водителей.

Важность внимания и ответственности

Этот случай служит ярким напоминанием о том, насколько важно быть внимательным и ответственным за рулём. Даже секундное отвлечение на телефон может привести к необратимым последствиям. Подобные происшествия подчёркивают необходимость повышения культуры вождения и строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно когда речь идёт о безопасности самых уязвимых участников движения — детей.

Регина Тодоренко, делясь своим опытом, стремится привлечь внимание общественности к этой проблеме и призвать к действиям, направленным на повышение безопасности на дорогах. Её слова — это не просто жалоба, а крик души человека, который столкнулся с реальной угрозой и хочет предотвратить её для других.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
