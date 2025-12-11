Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дом вырос до четырёх этажей, а в документах его не было: новая загадка недвижимости Долиной

Лариса Долина 12 лет не платила налоги за подмосковный дом
Шоу-бизнес

Известная певица Лариса Долина оказалась в центре внимания из-за вопросов, связанных с её загородной недвижимостью в Подмосковье. По информации, опубликованной в Telegram-канале Shot, артистка на протяжении 12 лет не платила налоги на один из своих домов, что привело к недополучению бюджетом около миллиона рублей.

Лариса Долина
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Долина

Начало строительства и первые шаги

В 2003 году Лариса Долина приобрела участок в закрытом посёлке Славино, расположенном неподалёку от Москвы. На этом участке она построила трёхэтажный дом площадью 360 квадратных метров. Этот дом певица не скрывала: она активно делилась фотографиями и видео из своей загородной резиденции в социальных сетях, демонстрируя комфорт и уют своего жилья.

Однако на этом её строительные планы не завершились. Вскоре рядом с первым домом началось возведение второго объекта — четырёхэтажного коттеджа площадью 660 квадратных метров. Этот дом был значительно больше и роскошнее, но о нём долгое время не было известно ни журналистам, ни налоговым органам.

Почему дом оставался "невидимым"?

Строительные работы на втором участке завершились в 2011 году, однако оформление права собственности на новый коттедж было отложено. В течение многих лет дом не был поставлен на кадастровый учёт, а значит, и налоги на него не начислялись. По сути, этот объект недвижимости существовал вне официального поля зрения государства.

Причины такого решения остаются не до конца ясными. Возможно, певица не спешила оформлять документы, чтобы избежать дополнительных расходов или бюрократических сложностей.

Мошенничество и неожиданный поворот

Интересно, что Лариса Долина решила узаконить свой четырёхэтажный коттедж только спустя много лет после его постройки — в августе 2024 года. По информации Telegram-канала, этому предшествовал неприятный инцидент: певицу по-крупному обманули мошенники, которые прислали ей фотографию "Человека-паука". Вероятно, эта драма стала для неё тревожным звонком, заставившим задуматься о безопасности и законности владения недвижимостью.

Можно предположить, что страх потерять дорогостоящий объект недвижимости и желание обезопасить себя от дальнейших неприятностей подтолкнули артистку к оформлению всех необходимых документов. Ведь без официального оформления права собственности дом мог оказаться уязвимым перед посягательствами со стороны злоумышленников или даже государства.

Последствия для бюджета и общественности

Отсутствие уплаты налогов на протяжении 12 лет привело к тому, что государственный бюджет недополучил порядка одного миллиона рублей. Для многих это может показаться серьёзной суммой, особенно учитывая, что речь идёт о налогах на элитную недвижимость. Вопросы к знаменитостям, обладающим значительными доходами и имуществом, всегда вызывают повышенный интерес, ведь общество ожидает от них не только творческих успехов, но и соблюдения законов.

Случай с Ларисой Долиной подчёркивает важность прозрачности в вопросах владения недвижимостью и своевременного исполнения налоговых обязательств. Ведь даже если речь идёт о частной жизни и загородных домах, государство вправе рассчитывать на честное выполнение гражданами своих обязанностей. В противном случае возникают ситуации, когда одни платят налоги исправно, а другие — нет, что создаёт дисбаланс и недовольство среди населения.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
