Розы в саду, поцелуи и будущая миссис Нисон: Памела Андерсон раскрыла детали своего давнего романа

Памелу Андерсон и Лиама Нисона связывал короткий роман

Впервые за долгие годы Памела Андерсон решила приоткрыть завесу тайны над одним из самых интригующих эпизодов своей личной жизни. В эксклюзивном интервью американскому журналу People актриса поделилась подробностями своего короткого, но яркого романа с голливудским актёром Лиамом Нисоном. Этот период, который Андерсон описывает как "интимную неделю", произошёл в уединённом доме Нисона в северной части штата Нью-Йорк.

Фото: commons.wikimedia.org by Mercy For Animals MFA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Актриса Памела Андерсон

Неожиданное сближение и романтические жесты

Отношения между Андерсон и Нисоном завязались сразу после завершения съёмок комедийного хита "Голый пистолет". Как рассказывает Памела, их роман развивался стремительно, словно сценарий из голливудской мелодрамы. Во время их совместного пребывания в загородном доме Нисона они успели не только насладиться обществом друг друга, но и совершить несколько запоминающихся поступков.

Один из таких моментов произошёл в небольшом французском ресторанчике. Там, к удивлению Памелы, Лиам Нисон представил её своим спутникам как "будущую миссис Нисон". Этот жест, безусловно, свидетельствовал о серьёзности его намерений, по крайней мере, на тот момент. Андерсон также вспоминает, что в доме Нисона ей была предоставлена отдельная комната, куда беспрепятственно могли приходить её ассистенты и члены семьи. Более того, актриса с теплотой вспоминает, как ухаживала за кустом роз в саду Нисона.

"Я была рада помочь, и он это оценил", — делится она.

Завершение романа и последующие спекуляции

После окончания съёмок "Голого пистолета" пути Андерсон и Нисона разошлись. Оба актёра были заняты в новых кинопроектах, и их пути на какое-то время разошлись. Однако, как это часто бывает в мире шоу-бизнеса, их короткий роман не остался незамеченным. Во время последующих промо-туров, посвящённых их совместной работе, возникли многочисленные спекуляции относительно их отношений.

Очевидная "химия" между актёрами, проявлявшаяся в их взглядах, поцелуях и взаимной похвале, лишь подпитывала слухи.

"Нам было весело", — признаётся Андерсон, сравнивая их отношения с романтической комедией.

Несмотря на лёгкость и непринужденность, которые царили между ними, Памела подчёркивает, что их чувства были искренними и не являлись частью какого-либо промо-тура.

Настоящие чувства и поддержка в карьере

С августа прошлого года актёры не виделись. Памела Андерсон признаётся в своей глубокой привязанности к Лиаму Нисону.

"Я обожаю Лиама. Честно говоря, мы гармонируем лучше, чем друзья", — говорит она.

Лиам Нисон продолжает оказывать поддержку Памеле Андерсон в её новой карьере. После успешной роли в драме "Последняя шоугёрл" и других фильмах бывшая звезда "Спасателей Малибу" активно развивает свой актёрский путь. В настоящее время Андерсон снимается в фильме Майкла Серы "Любовь — это не ответ". Примечательно, что в этом же проекте заявлен и Лиам Нисон, что может стать интересным поворотом в их взаимоотношениях, уже не романтических, но по-прежнему связанных с совместной работой.