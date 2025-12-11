Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посадка озимого лука в декабре снижает нагрузку на весенний огород — Actualno
Водители предупреждают о выключенных фарах жестами
Xiaomi сделала ИИ ключевой технологией своей экосистемы — ITHome
Азербайджанские заготовки из баклажанов основаны на запекании овощей на углях
Связка ИНН и счетов заставит фрилансеров держать документы наготове — юрист Хаминский
Подготовка кожи снижает риск ожогов при загаре
Тюльпаны рекомендуют высаживать в картонной упаковке для плотного цветения — Actualno
Доля газа из РФ в импорте Словакии достигла 33% — министр экономики Сакова
Провоз велосипедов зависит от класса автобуса — председатель профсоюза Емельяненко

Розы в саду, поцелуи и будущая миссис Нисон: Памела Андерсон раскрыла детали своего давнего романа

Памелу Андерсон и Лиама Нисона связывал короткий роман
Шоу-бизнес

Впервые за долгие годы Памела Андерсон решила приоткрыть завесу тайны над одним из самых интригующих эпизодов своей личной жизни. В эксклюзивном интервью американскому журналу People актриса поделилась подробностями своего короткого, но яркого романа с голливудским актёром Лиамом Нисоном. Этот период, который Андерсон описывает как "интимную неделю", произошёл в уединённом доме Нисона в северной части штата Нью-Йорк.

Актриса Памела Андерсон
Фото: commons.wikimedia.org by Mercy For Animals MFA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Актриса Памела Андерсон

Неожиданное сближение и романтические жесты

Отношения между Андерсон и Нисоном завязались сразу после завершения съёмок комедийного хита "Голый пистолет". Как рассказывает Памела, их роман развивался стремительно, словно сценарий из голливудской мелодрамы. Во время их совместного пребывания в загородном доме Нисона они успели не только насладиться обществом друг друга, но и совершить несколько запоминающихся поступков.

Один из таких моментов произошёл в небольшом французском ресторанчике. Там, к удивлению Памелы, Лиам Нисон представил её своим спутникам как "будущую миссис Нисон". Этот жест, безусловно, свидетельствовал о серьёзности его намерений, по крайней мере, на тот момент. Андерсон также вспоминает, что в доме Нисона ей была предоставлена отдельная комната, куда беспрепятственно могли приходить её ассистенты и члены семьи. Более того, актриса с теплотой вспоминает, как ухаживала за кустом роз в саду Нисона.

"Я была рада помочь, и он это оценил", — делится она.

Завершение романа и последующие спекуляции

После окончания съёмок "Голого пистолета" пути Андерсон и Нисона разошлись. Оба актёра были заняты в новых кинопроектах, и их пути на какое-то время разошлись. Однако, как это часто бывает в мире шоу-бизнеса, их короткий роман не остался незамеченным. Во время последующих промо-туров, посвящённых их совместной работе, возникли многочисленные спекуляции относительно их отношений.

Очевидная "химия" между актёрами, проявлявшаяся в их взглядах, поцелуях и взаимной похвале, лишь подпитывала слухи.

"Нам было весело", — признаётся Андерсон, сравнивая их отношения с романтической комедией.

Несмотря на лёгкость и непринужденность, которые царили между ними, Памела подчёркивает, что их чувства были искренними и не являлись частью какого-либо промо-тура.

Настоящие чувства и поддержка в карьере

С августа прошлого года актёры не виделись. Памела Андерсон признаётся в своей глубокой привязанности к Лиаму Нисону.

"Я обожаю Лиама. Честно говоря, мы гармонируем лучше, чем друзья", — говорит она.

Лиам Нисон продолжает оказывать поддержку Памеле Андерсон в её новой карьере. После успешной роли в драме "Последняя шоугёрл" и других фильмах бывшая звезда "Спасателей Малибу" активно развивает свой актёрский путь. В настоящее время Андерсон снимается в фильме Майкла Серы "Любовь — это не ответ". Примечательно, что в этом же проекте заявлен и Лиам Нисон, что может стать интересным поворотом в их взаимоотношениях, уже не романтических, но по-прежнему связанных с совместной работой.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Красота и стиль
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Белый, голубой и ледяной оттенки входят в тренды маникюра 2026 года
Красота и стиль
Белый, голубой и ледяной оттенки входят в тренды маникюра 2026 года
Популярное
Мини-куст, а урожай, как у грядки: сорт, который превращает балкон в томатную елку

Компактный томат "Беби" даёт до ста сладких плодов и отлично растёт в горшке. Узнайте, как превратить балкон в мини-огород без лишних усилий.

Куст томата "Беби" плодоносит уже через 80–90 дней
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Юбка, что формирует идеальную талию: главный тренд 2026 года уже примеряют модницы по всему миру
Океан разворачивается против ветра: в Бенгальском заливе обнаружена аномалия, меняющая климатические расчёты
Длинная шуба — зима в стиле люкс: как носить классику, чтобы каждый выход был эффектным
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить
Куст, что не сдаётся зиме: фиолетовые ягоды сияют на снегу, а растёт он где угодно и без капризов
Советский метод, который выжигал клеща подчистую: ИСО возвращается и спасает смородину снова
Советский метод, который выжигал клеща подчистую: ИСО возвращается и спасает смородину снова
Последние материалы
Радиальные фасады выдают устаревший дизайн кухни
Посадка озимого лука в декабре снижает нагрузку на весенний огород — Actualno
Памелу Андерсон и Лиама Нисона связывал короткий роман
Водители предупреждают о выключенных фарах жестами
Xiaomi сделала ИИ ключевой технологией своей экосистемы — ITHome
Азербайджанские заготовки из баклажанов основаны на запекании овощей на углях
Питание влияет на срок действия филлеров для губ — HarpersBazaar
Связка ИНН и счетов заставит фрилансеров держать документы наготове — юрист Хаминский
Подготовка кожи снижает риск ожогов при загаре
Тюльпаны рекомендуют высаживать в картонной упаковке для плотного цветения — Actualno
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.