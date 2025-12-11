Документы исчезли — карьера началась: судьба актёра Васильева изменилась благодаря неприятности

Антон Васильев уехал из Риги после того, как его обокрали

Судьба актёра Антона Васильева, знакомого многим по ярким ролям в кино и сериалах, сложилась весьма нетривиально. Его творческий путь начался в Санкт-Петербурге, где он получил образование в Российском государственном институте сценических искусств. Однако вместо того чтобы сразу окунуться в российскую театральную жизнь, молодой артист принял неожиданное решение — переехать в Ригу.

Рижский этап: "молодая кровь" для театра

Переезд в столицу Латвии не был связан с распределением после института. Как вспоминает сам Антон, его пригласили в местный театр, где требовалась "молодая кровь". Это предложение стало для него настоящей удачей, от которой он, разумеется, не мог отказаться.

"Мне повезло. Пригласили меня. Конечно, я согласился! От таких предложений не отказываются. Прекрасный театр, отличная труппа, замечательный репертуар," — делится Васильев.

Театр взял на себя все заботы о молодом артисте: ему предоставили жильё и достойную зарплату. Однако, погружённый в работу, Антон практически не имел возможности познакомиться с городом. Репетиции занимали всё его время.

"Театр взял меня на полное обеспечение: сняли неплохую квартиру, платили деньги, но главное — репетиции, репетиции. Если честно, то я не успел узнать город: сутками репетировали, обсуждали пьесы, разбирали спектакли," — отмечает он.

Неожиданное возвращение: кража и новые возможности

Рижский период продлился всего один театральный сезон, с 2006-го по 2007 год. Причиной возвращения в Россию оказалась банальная, но весьма неприятная ситуация: Антон стал жертвой кражи, в результате которой лишился всех документов.

"Я остался без документов. А как жить гражданину России в Латвии без документов? Паспорт же нужно восстанавливать в Питере. Я и уехал домой. Пока разбирался с документами, мне стали поступать предложения от режиссёров. Вот так закончилась моя история с Ригой," — рассказал артист.

Возвращение на родину: от такси до киноэкрана

После возвращения в родной город успех не пришёл мгновенно. Некоторое время Антон Васильев подрабатывал таксистом, "бомбил" на улицах Санкт-Петербурга. Этот период стал важным этапом в его становлении, закалив характер и придав новый опыт.

Как сообщает "Царьград", в 2010 году актер перебрался в Москву, где его карьера начала набирать обороты. Сегодня Антон Васильев — востребованный артист, чья фильмография насчитывает более 80 работ. Зрители знают его по ролям в таких популярных проектах, как "Лучшее лето нашей жизни", "Невский", "Отель Элеон", "Большая игра", "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Я богиня" и многих других. В 2025 году на экраны вышли новые фильмы с его участием, включая "Москва слезам не верит. Всё только начинается" и "Геля". Помимо кино, Антон активно играет в театре, участвуя в постановках "Варшавская мелодия" и "Хозяйка гостиницы". В декабре стартовали съемки сериала "Нефть" с его участием.

Личная жизнь: семья как главный приоритет

О личной жизни Антон Васильев предпочитает говорить немного, оберегая своих близких от излишнего внимания. Он женат на Алле Прокопович, выпускнице университета экономики и финансов, работающей в издательском бизнесе. Алла старше супруга на 11 лет. Вместе они воспитывают двух дочерей.

Для Антона семья и дети стали главным смыслом жизни. Он активно участвует в их воспитании, всегда в курсе их дел и увлечений.

"Когда девочки появились, то я сразу сказал себе: "Ну вот, это главное, что у тебя есть". То есть не карьера и профессия, а именно они. И я крайне вовлечён в их жизнь, всегда знаю, где они, с кем и так далее. Словом, я отец, который полноценно участвует в жизни детей. Если я на съёмках, то это всегда видеосозвоны," — признаётся актер.

Эта искренность и открытость в отношении семейных ценностей делают образ актера еще более близким и понятным для зрителей. Он не просто талантливый артист, но и любящий отец, для которого семья является незыблемым фундаментом.