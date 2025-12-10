Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Интернет написал свою версию Песни года: как Антонов внезапно стал героем чужих сказок

Юрий Антонов опроверг слухи о скандале на "Песне года"
Шоу-бизнес

Не успели отгреметь последние аккорды на съёмочной площадке "Песни года", как в интернете, в частности, на платформе "Дзен", начали появляться публикации, написанные словно под копирку. Основной темой этих материалов стало якобы произошедшее недовольство Юрия Антонова, который, по слухам, требовал сурового наказания для артистов, вернувшихся в страну после длительного отсутствия, однако оказалось, что в реальности всё было совсем не так.

Певец Юрий Антонов
Фото: commons.wikimedia.org by Ivtorov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Певец Юрий Антонов

Хроники недостоверной информации

Публикации, появившиеся в Сети, рисовали весьма специфическую картину, представлявшую Антонова настоящим скандалистом.

"Антонов всех удивил. Он вышел к камерам не немощным стариком, а подтянутым и, главное, по-боевому злым. В глазах — тот самый огонь. Мы знаем, что характер у него всегда был крутой, он никогда не стеснялся в выражениях, но в этот раз его спич был не просто критикой, а настоящим взрывом", — говорилось в одной статье.

Действительно, Юрий Михайлович произвёл на многих впечатление, однако причина этого была совершенно иной. Вместо ожидаемого "взрыва" или гневной тирады мэтр исполнил песню, посвящённую своей дочери. Его выступление было настолько проникновенным и трогательным, что даже у самых стойких зрителей наворачивались слезы.

Тем временем в упомянутых "хрониках вранья" разворачивалась совершенно другая повесть. Там утверждалось, что Антонов якобы настаивал на необходимости посадить в тюрьму тех звёзд, кто покинул Россию в непростые времена, а теперь вернулся. Особое внимание уделялось Александру Ревве и Кристине Орбакайте, хотя последняя как жила, так и продолжает жить за границей.

Прямой разговор с мэтром

Чтобы прояснить ситуацию, журналисты связались с Юрием Антоновым и напрямую задали ему вопросы относительно появившихся слухов. Об этом сообщает "Царьград".

"Врут. Никакого конфликта на "Песне года" не было вообще", — заявил Антонов.

Таким образом, прямой диалог с Юрием Михайловичем развеял все домыслы. Информация о его якобы гневных требованиях и призывах к наказанию оказалась лишь вымыслом, не имеющим никакого отношения к реальным событиям. Выступление мэтра на "Песне года" было посвящено личным переживаниям и творчеству, а не публичным обвинениям или осуждению коллег.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
