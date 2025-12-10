Для Стивена Сигала Новосибирск — особенный город: как встреча с Сибирью вернула его к своим корням

Стивен Сигал планирует познакомиться с Новосибирском

Известный актёр и гражданин России Стивен Сигал поделился своими мыслями о визите в Новосибирск. Это путешествие стало для него особенным, поскольку, несмотря на предыдущие поездки в Сибирь, Новосибирск он посетил впервые.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Актёр Стивен Сигал

Благодарность ресторатору и продвижение сибирской культуры

Сигал выразил искреннюю признательность ресторатору Денису Иванову, который присутствовал на встрече.

"Это великолепный ресторатор, который прекрасно разбирается в гастрономии, в кухне, прекрасно знает сибирскую кухню и продвигает её благодаря своим ресторанам, которые находятся не только в Новосибирске, но и по всей России", — подчеркнул актёр.

Эта оценка подчёркивает важность роли Иванова в популяризации уникальных кулинарных и культурных традиций региона.

Желание познать город и сибирские корни

Прибыв в Новосибирск вечером, Сигал признался, что пока не успел детально осмотреть город. Однако он выразил твёрдое намерение наверстать упущенное.

"В Новосибирск мы прилетели довольно поздно, поэтому, к сожалению, не успели ничего посмотреть особо. Но в ближайшие дни мы будем много ездить по Новосибирску, и я надеюсь, что у нас ещё будет возможность поближе узнать ваш город", — сказал актёр.

Он также упомянул о своих личных связях с Сибирью, подчеркнув, что он очень любит сибирскую культуру, а по линии отца у него есть сибирские корни. Эти слова свидетельствуют о глубокой личной привязанности к региону, выходящей за рамки туристического интереса.

Изменение восприятия после получения российского гражданства

На вопрос о том, как изменилась его жизнь после получения российского паспорта, Сигал дал развёрнутый ответ. Он отметил, что всегда ощущал связь с Россией, подкреплённую семейными корнями и искренней любовью к стране. Получение гражданства, по его словам, изменило отношение к нему со стороны окружающих.

"Я всегда чувствовал связь с Россией не только из-за того, что у меня семья родом из России, но я действительно люблю эту страну. И после того, как я получил российское гражданство, люди начали воспринимать меня по-другому. Не просто как американскую звезду фильмов, не просто как мастера единоборств или музыканта", — отметил актёр.

Знакомство с русскими новогодними традициями

Актёр также подтвердил своё знакомство с русскими новогодними обычаями. Он отметил, что уже имел опыт празднования Нового года по российским традициям, в том числе и в кругу семьи.

"Конечно, я уже праздновал Новый год по русским традициям. И на самом деле мы дома тоже праздновали Новый год, соблюдая некоторые русские традиции, поэтому для меня это не ново. У нас всегда был большой стол, много гостей. Это всё согласно русским традициям", — рассказал Стивен Сигал.

Это говорит о том, что культурные элементы России уже давно и прочно вошли в его жизнь, став частью семейных ритуалов и привычек. Он не просто наблюдатель, а активный участник, который ценит и перенимает то, что ему близко.

Завершая своё выступление, Стивен Сигал обратился к жителям России с тёплыми пожеланиями на наступающий 2026 год. Его слова были наполнены искренностью и доброжелательностью.

"Мира, добра, процветания и, конечно же, крепкого здоровья", — передаёт слова актёра Om1 Новосибирск.

Эти простые, но глубокие пожелания отражают его позитивное отношение к стране и её народу, а также надежду на благополучие всех, кто живёт на этой земле.